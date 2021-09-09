МВК одобрила алгоритм рейдов по вакцинации

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК одобрила алгоритм рейдов по вакцинации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Алгоритм разработан Министерством здравоохранения, заинтересованными государственными органами и НПП "Атамекен".

В ходе рейда мониторинговая группа (МГ), помимо ранее установленных нарушений, будет проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19.

Список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала первым компонентом вакцины против COVID-19, формируется на основе Карты вакцинации проектным офисом. Порядок регистрации рейда мониторинговой группы осуществляется на электронной платформе InfoKazakhstan. При выходе на объект работодателем предоставляются списки работников всех работников (ФИО, ИИН) с указанием вакцинированных и сотрудников с документами об освобождении от вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления). Мониторинговая группа выборочно (при количестве работников от 50 до 200 человек - не менее 10% от присутствующих работников, от 201 до 500 - не менее 5%, от 501 до 1000 - не менее 3%, свыше 1000 - не менее 1%) проверяет статус сотрудников через приложение "ASHYQ" и делает сверку со списком работников, представленным работодателем", - пояснили в МВК.

В случае выявления сотрудников, имеющих иной статус, кроме "зеленого", у работника запрашиваются информация (справка), дающая право нахождения на рабочем месте без вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления).

В случае подтверждения нарушения порядка вакцинации, мониторинговая группа формирует материалы с отражением конкретно этих лиц и направляет в органы СЭС для последующего принятия решения. Предприятию (руководителю либо иному уполномоченному лицу) разъясняется необходимость ограничения допуска невакцинированных сотрудников на объект деятельности. Орган санитарно-эпидемиологической службы, на основании поступивших от МГ материалов выдает (направляет) объекту постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. При повторном установлении фактов необоснованного допуска сотрудников на рабочие места в течение установленного в постановлении срока, рассматривают вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности в соответствии с КоАП РК. Местные исполнительные органы по результатам применения административных мер к объектам приостанавливают участие объекта в проекте "Ashyq", - разъясняется в сообщении.





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