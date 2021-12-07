Жители Алматы из экономии создают парковки на детских площадках

К сожалению, да такая проблема есть, в таких спальных районах, как микрорайонах Орбита, Алмагуль, Коктем и других. Сейчас, ввиду большого количества автотранспорта, многие автолюбители ставят свои автотранспортные средства непосредственно во дворах. Естественно, это неправильно, дворы - это то пространство, где жители, наши дети должны проводить свой досуг, иметь возможность поиграть там. Но, к сожалению, на сегодняшний день такая проблема существует", - отметил аким района.
Он отметил, что акиматом района совместно с местной полицейской службой регулярно проводятся рейды по выявлению несанкционированных парковок.
Те люди, которые паркуются на зеленых зонах, детских игровых площадках, привлекаются к административной ответственности. В целом такая ситуация, когда даже там, где организованы специальные паркинги, люди для экономии ставят свои авто не на платных парковках, а паркуются во дворах. Тут уже вопрос культуры самих жителей", - заявил Рахимбетов.
Как отметил глава района, в настоящее время не выдается разрешение на строительство жилого дома, если в его проекте не предусмотрено обеспечение дома необходимым количеством парковочных мест.
Мы рассматриваем вопрос строительства многоуровневых паркингов и привлекаем инвесторов, но хочу сказать, что эти проекты долговозвратные, поэтому не все инвесторы готовы вложить свои финансовые средства. Но тем не менее этот вопрос мы дальше рассмотрим, о результатах дополнительно сообщим", - заключил Рахимбетов.
Как сообщалось ранее, жители одного из домов, расположенных по улице Короленко в Бостандыкском районе Алматы, обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra, построенного компанией Tau Development. Также они были возмущены тем, жители ЖК "использовали улицу Короленко в качестве парковки".
Также напомним, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного размером в 13 гектаров планируют построить 57 17-этажных домов, жители города были возмущены тем, что, давая разрешение на подобные застройки, чиновники, к сожалению, не задумываются, что в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района, города.
Кроме того, сообщалось, что жители Алмалинского района Алматы возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворах построили несколько многоэтажек. В первую очередь остро встал вопрос парковки автомобилей. Если дворы домов, построенных в 60-х годах, еще справлялись с тем, чтобы вместить по 5-7 машин, то с появлением новых жильцов поставить свою машину на ночь стало невозможно. В этих домах предусмотрели подземную парковку для жителей новостроек, но при этом с них требуют довольно крупные суммы за пользование паркингом. Платить за это хотят далеко не все (насколько мы знаем, паркинг пустует), и нестройными рядами машины заполонили дворы.