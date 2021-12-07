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Жители Алматы из экономии создают парковки на детских площадках

06.12.2021, 16:31 184870
Жители Алматы из экономии создают парковки на детских площадках
АЛМАТЫ. 6 ДЕКАБРЯ - Глава Бостандыкского района Алматы Алтай Рахимбетов сегодня в ходе брифинга сообщил, что жители Алматы из экономии создают парковки на детских площадках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К сожалению, да такая проблема есть, в таких спальных районах, как микрорайонах Орбита, Алмагуль, Коктем и других. Сейчас, ввиду большого количества автотранспорта, многие автолюбители ставят свои автотранспортные средства непосредственно во дворах. Естественно, это неправильно, дворы - это то пространство, где жители, наши дети должны проводить свой досуг, иметь возможность поиграть там. Но, к сожалению, на сегодняшний день такая проблема существует", - отметил аким района.

 
Он отметил, что акиматом района совместно с местной полицейской службой регулярно проводятся рейды по выявлению несанкционированных парковок.
 

Те люди, которые паркуются на зеленых зонах, детских игровых площадках, привлекаются к административной ответственности. В целом такая ситуация, когда даже там, где организованы специальные паркинги, люди для экономии ставят свои авто не на платных парковках, а паркуются во дворах. Тут уже вопрос культуры самих жителей", - заявил Рахимбетов.

 
Как отметил глава района, в настоящее время не выдается разрешение на строительство жилого дома, если в его проекте не предусмотрено обеспечение дома необходимым количеством парковочных мест.
 

Мы рассматриваем вопрос строительства многоуровневых паркингов и привлекаем инвесторов, но хочу сказать, что эти проекты долговозвратные, поэтому не все инвесторы готовы вложить свои финансовые средства. Но тем не менее этот вопрос мы дальше рассмотрим, о результатах дополнительно сообщим", - заключил Рахимбетов.

 
Как сообщалось ранее, жители одного из домов, расположенных по улице Короленко в Бостандыкском районе Алматы, обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra, построенного компанией Tau Development. Также они были возмущены тем, жители ЖК "использовали улицу Короленко в качестве парковки".
 
Также напомним, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного размером в 13 гектаров планируют построить 57 17-этажных домов, жители города были возмущены тем, что, давая разрешение на подобные застройки, чиновники, к сожалению, не задумываются, что в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района, города.
 
Кроме того, сообщалось, что жители Алмалинского района Алматы возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворах построили несколько многоэтажек. В первую очередь остро встал вопрос парковки автомобилей. Если дворы домов, построенных в 60-х годах, еще справлялись с тем, чтобы вместить по 5-7 машин, то с появлением новых жильцов поставить свою машину на ночь стало невозможно. В этих домах предусмотрели подземную парковку для жителей новостроек, но при этом с них требуют довольно крупные суммы за пользование паркингом. Платить за это хотят далеко не все (насколько мы знаем, паркинг пустует), и нестройными рядами машины заполонили дворы.
 

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Глава агрофирмы из Акмолинской области стал победителем в номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК"

07.12.2021, 11:23 74332
Глава агрофирмы из Акмолинской области стал победителем в номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК"
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК" республиканского конкурса "30 жыл - 30 есим", организованного телерадиокорпорацией "Казахстан" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, победителем по результатам народного голосования стал обладатель звания "Казакстаннын Енбек Ері", руководитель агрофирмы "Родина" Иван Сауэр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области, Иван Сауэр прошел все ступени профессионального роста от простого бригадира до главы сельхозпредприятия, превратив село в успешный агрокомплекс.
 

Здесь планомерно развиваются все отрасли сельского хозяйства, позволяющие круглогодично предоставлять работу жителям. Компактные животноводческие комплексы, элитное семеноводческое хозяйство, растениеводство и многое другое. Для развития альтернативных источников энергии в селе был установлен ветрогенератор. Десять лет назад в рамках программы по форсированному индустриально-инновационному развитию был построен молочный завод. Молочная продукция агрофирмы пользуется повышенным спросом у потребителей, так как изготовлена только из натурального сырья, безопасна, а богатый ассортимент удовлетворит потребности каждого", - рассказали в пресс-службе УВП.

 
Также отмечается, что благодоаря предпринимателю в селе созданы все комфортные условия для жизни. Построены крытый хоккейный корт, парк культуры и отдыха со спортивными и игровыми комплексами, библиотека, салон красоты, православный храм и другая инфраструктура. За счет средств предприятия содержатся и ремонтируются все без исключения социальные объекты.
 

К слову, конкурс проводился в честь празднования 30-летия Независимости. Премию получат казахстанцы, добившиеся успехов в различных сферах и внесшие особый вклад в становление государства", - добавили в ведомстве.

 

Чиновники акимата в Западном Казахстане отказались от служебных автомобилей

07.12.2021, 10:41 84565
Чиновники акимата в Западном Казахстане отказались от служебных автомобилей
Фото: drive2.ru
УРАЛЬСК. 7 ДЕКАБРЯ - Чиновники западноказахстанских управления и аппарата акима Уральска отказались от служебных автомобилей в целях экономии бюджетных средств и пересели на такси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Западно-Казахстанской области такси Jayiq comfort для государственных служащих региона пока работает в пилотном режиме. Сопровождает проект социально-предпринимательская корпорация Aqjaiyq. Здесь отметили, что на услуги такси 24 управления потратят в год порядка 15 миллионов тенге, пишет издание "Мой город".
 

Сейчас услугами такси пользуются 24 областных управления аппарата акима Уральска. Госучреждения передали 30 автомобилей, все они в хорошем состоянии. Сотрудники с утра ездят на работу, на обед, вечером возвращаются с работы. После 18.30 без служебной необходимости такси на линию не выезжают", - рассказал заместитель председателя правления АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркен.

 
В планах инвестора сделать такси доступным не только для государственных служащих, но и горожан.
 
Идею о создании такси комфорт-класса для госслужащих предложил аким ЗКО Гали Искалиев. Он отметил, что при областном акимате имеется автопарк на 47 автомобилей, на каждую машину ежемесячно расходуется порядка 200 тысяч тенге. В эту сумму входят топливо, запчасти и зарплата водителям.
 

В 2020 году в Казахстане ввели трехлетний мораторий на покупку автомобилей и мебели для государственных органов и национальных компаний. Министерство финансов намерено оптимизировать бюджетные расходы. Предварительная экономия составит более 500 миллиардов тенге", - говорится в материале.

 

Детей-инвалидов привязывали к поручням унитазов в Атырау: уголовное дело закрыто

07.12.2021, 09:57 95257
АТЫРАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В действиях воспитателей не найдено признаков уголовного правонарушения, в связи с чем уголовное дело было закрыто, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В августе этого года в Сети разлетелось шокирующие видео с привязанными к поручням унитаза детьми-инвалидами. Снято оно было в Центре по оказанию специальных социальных услуг №3 в Атырау. На кадрах больные дети привязаны пеленками к поручню унитаза для инвалидов. Тогда видео вызвало у казахстанцев бурю негативных эмоций, напоминает издание "Мой город".
 
Депутаты даже заявили, что проведут специальную проверку, а полицейские начали досудебное расследование по статье 110 УК РК "Истязание". Подозреваемыми проходили две воспитательницы центра.
 
Однако, как выяснилось, уголовное дело было закрыто. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в действиях воспитателей не найдено признаков уголовного правонарушения.
 

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