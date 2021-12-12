Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в субботу

НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В субботу, 11 декабря на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему под влиянием антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на западе, юге РК - пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке РК с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке, юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В центре и на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Жарминском районе порывы 23-28 метров в секунду. На северо-западе Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер 20-25, порывы 29 метров в секунду и более.

Ночью на севере, в центре, днем на востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.

Днем на юге Актюбинской области ожидаются гололед, на северо-западе, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На севере Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидается гололед, ночью в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, в центре Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской, Костанайской областях, ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед.



