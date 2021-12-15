Международный айтыс к юбилею Независимости прошел в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сегодня в ходе пленарного заседания в мажилисе сообщила о возможности снижения тарифов по автострахованию в некоторых регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По ее данным, в республике тарифы на обязательное автострахование не менялись с 2007 года, когда были утверждены. И в настоящее время в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг" предусматриваются поправки, которые помогут перейти на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию.

Как уточнила Абылкасымова, отдельные коэффициенты, используемые для расчета стоимости страховки, которые ранее были зафиксированы в законе переведут на уровень подзаконных актов, это коэффициент убыточности и бонус-малус, именно они станут более гибкими.

Мы предлагаем по гибкому механизму сделать связь между коэффициентом убыточности и реальной статистикой аварийности в регионах", - пояснила она.

По данным финрегулятора, за последние пять лет показатели аварийности в разных регионах разная - в СКО - 20%, в Алматы - 58%, в Нур-Султане - 61%. Соответственно, и тарифы, по ее словам, должны быть разные, то есть если аварийность в регионе меньше, то и страховая организация должна снизить тарифы.

При переходе на этот механизм мы ожидаем, что в большинстве регионов тарифы по автострахованию снизятся, по Алматы и Нур-Султану останутся на таком же уровне", - подчеркнула Абылкасымова.

Как отметила глава агентства по финрегулированию, изменения коснутся коэффициента бонус-малус, который отражает скидки и надбавки для водителей в зависимости от классности вождения. Система предусматривает 13 классов. Например, если водитель находится в 13 классе и у него не было ДТП, то ему предоставляются определенные скидки. В случае совершения им хоть одного ДТП, его класс понижается.

Мы предлагаем сделать более равномерный переход между классами, чтобы была больше мотивация для водителей соблюдать дисциплину на дорогах", - пояснила Абылкасымова.

Измененную систему бонус-малус планируют ввести с 2023 года.

Как сообщалось ранее, депутаты мажилиса сегодня рассмотрели в первом чтении проект закона о развитии страхового рынка и рынка ценных бумаг, предлагалось включить в законопроект нормы по упрощенной процедуре урегулирования страхового случая при ДТП.