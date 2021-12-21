В Алматы разрабатывают карту ветрового режима города

По словам спикера, создание карты - это двухгодичный проект, который начался в этом году.
В данном вопросе есть много нюансов, то есть это не просто загрязняющий фактор от автомобилей, тут есть еще и химические, и физические процессы. Мы хотим более углубиться в эту тематику для получения более достоверных данных и для более достоверной карты ветрового режима города Алматы, это будет являться основой для перспективного развития всего города. То есть стоит ли нам строить более высотные здания или наоборот где-то нам нужно произвести озеленение, где-то, может, наоборот, построить фонтаны", - сказал Ахмеджанов.
По его словам, сам процесс загрязнения воздушного бассейна происходит не только оттого, что мы строим много зданий, но и в целом от деятельности человека.
Мы должны именно внутреннюю природу города сделать такой, чтобы она соответствовала всем экологическим требованиям по международным стандартам. Для того, чтобы определить причину, мы хотим разработать карту ветрового режима, которая станет основой для перспективных программ по экологизации всего городского пространства", - заявил глава управления городского планирования и урбанистики Алматы.
Говоря о сроках исполнения проекта, он отметил, что весь этот год управление провело в обсуждениях с профильными специалистами, рассматривая все варианты, и пришли к выводу, что без получения достоверных данных о состоянии ветрового режима города, решить что-то конкретно будет сложно.
Поэтому мы в 2022 году начнем изучать ветровые движения в городе и проводить научно-изыскательные, научно-исследовательские работы в данном направлении. Работа рассчитана до конца 2022 года, но как вы понимаете, научные разработки непредсказуемы, мы можем получить данные в середине 2022 года, а можем и к началу 2023 года", - пояснил глава управления городского планирования и урбанистики Алматы.
Как сообщалось ранее, в республике к высокому уровню загрязнения (ИЗА - 7-13) относятся: города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент.
Также в Алматы выявлено более 21 тыс. транспортных средств с превышением норм токсичности.
Также сообщалось,что в городе за последние десятилетия значительно снизилась скорость ветра.
Также напомним, что еще год назад министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал, какие мероприятия планируется провести для улучшения экологической обстановки в Алматы. Основными являлись: перевод на газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, газификация прилегающих к городу районов частного сектора, перевод автотранспорта коммунальных служб и общественного транспорта на компримированный природный газ, поэтапный запрет общественного транспорта на дизельном топливе, ограничение въезда и движения транзитного автотранспорта и озеленение, а также исследования ветрового режима и внесение изменения в правила создания архитектурного облика и генпланов строительства.