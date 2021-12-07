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В Алматы выявлено более 21 тыс. транспортных средств с превышением норм токсичности

06.12.2021, 10:15 65179
В Алматы выявлено более 21 тыс. транспортных средств с превышением норм токсичности
Фото: blog.mycar.kz
АЛМАТЫ. 6 ДЕКАБРЯ - В настоящее время полиция Алматы совместно с Управлением зеленой экономики проводит рейдовые мероприятия по выявлению автотранспортных средств, несоответствующих экологическим нормам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Алматы запущены экопатрули.
 

С начала отработки всего проверено свыше 2,5 тысяч транспортных средств, 1193 из них на дизтопливе, 1357 на бензине. 23% из общего количества проверенных транспортных средств не соответствуют экологическим нормам: у 589 ТС выявлено превышение выхлопных газов. Вместе с тем, сообщаем, что сегодня ведется работа по установке 19 экологических постов на въездах в город, они оснащены оборудованием для замеров и камерами видеонаблюдения. С марта этого года всего проверено 139 746 автотранспортных средств, у 21 751 выявлено превышение норм токсичности", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

 
Согласно статье 334 КоАП, эксплуатация автомототранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы (технические нормативы), влечет предупреждение или штраф для физических лиц в размере 10, для юридических лиц - в размере 100 МРП. 
 
Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф: для физических лиц - в размере 20, для юридических лиц - в размере 200 МРП, информирует Polisia.kz.


Напомним: в Алматы и его окрестностях выпал грязный снег серо-коричневого цвета. В том числе такие осадки наблюдались в предгорной экологической зоне, в отдалении от основного автомобильного движения и других видимых факторов загрязнения атмосферы.    

По словам руководителя Экологического общественного союза "ЭОС" Аси Гейдт, воздух в мегаполисе сильно загрязнен такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы и сажей.   

Мелкая сажа дает серый цвет, оседая на поверхности снежинок, а характерный буро-коричневый цвет, который алматинцы ежедневно могут наблюдать над городом, дает диоксид азота. По всей видимости, загазованность достигла таких масштабов, что даже при длительном снегопаде верхний слой снежного покрова остается загрязненным. То есть воздух не очищается осадками в течение первых минут и даже часов", - пояснила эколог.   

 

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новости по теме

В Нур-Султане в воздухе наблюдается повышение уровня загрязняющих веществ

07.12.2021, 09:03 15931
В Нур-Султане в воздухе наблюдается повышение уровня загрязняющих веществ
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане в воздухе наблюдается повышение уровня загрязняющих веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С началом отопительного сезона в Нур-Султане стало нечем дышать. Вернее, приходится дышать сероводородом. О некачественном воздухе теперь может рассказать специальное приложение "Казгидромета" Аir kz, сообщает Первый канал Евразия. 
 
Согласно наблюдениям специалистов "Казгидромета", в воздухе столицы наблюдается превышение уровня сероводорода. Он выделяется как от системы канализации, так и при горении угля. Выводы приложения подкрепили и слова жителей окраины столицы - они чувствуют неприятный запах.
 

В целом серные соединения влияют на здоровье человека, в том числе на репродуктивные способности. Поэтому нам надо сокращать количество домов, которые сжигают уголь, и максимально переходить на газ", - говорит председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова.

 
Как отмечается в сюжете, повышение уровня вредных веществ в воздухе столицы наблюдается периодически. И если в частном секторе отмечают увеличение содержания сероводорода, в других частях города преобладает диоксида азота, который выделяют легковые авто.
 

В рамках нового Экологического кодекса предусмотрели обязательное наличие блока очистки выхлопных газов и увеличили административную ответственность. Штраф подняли до 10 МРП", - сказала Лаура Маликова.

 
По данным медиков, повышение в воздухе загрязняющих веществ может вызывать хронические риниты, бронхиты и другие заболевания дыхательных путей.

 

Ильин: Ущерб от лесостепных пожаров в 2021 году превысил 1,8 млрд тенге

06.12.2021, 18:42 46927
Ильин: Ущерб от лесостепных пожаров в 2021 году превысил 1,8 млрд тенге
Фото: regnum.ru
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Ущерб от лесостепных пожаров в 2021 году превысил 1,8 млрд тенге. Об этом сообщил на правительственном министр по ЧС Юрий Ильин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Угрозой для населения территории регионов являются лесные, степный и природные пожары. Ежегодно в среднем по стране происходит до четырех тысяч лесостепных возгораний, при этом площадь возгорания составляет порядка 100 тыс. гектаров. Ущерб от пожара в этом году превысил 1,8 млрд тенге. Единственный вид природного пожара, возникающий без влияния человека - это пожар от молний. Так называемые сухие грозовые разряды. Все остальные возникают по вине человека, их большинство. Профилактическую работу в регионах мы проводим, но не всегда она, к сожалению, дает определенный результат", - сообщил Юрий Ильин.

 
Также он отметил, что защита от пожаров в сельских населенных пунктах, прилегающих к лесостепным территориям и находящихся отдаленно к районным центрам, остается слабой. Отсутствует подразделения государственной противопожарной службы, поэтому на местные исполнительные органы возложена обязанность по созданию пожарных постов.
 
 

НК "КТЖ" снизила углеродный след на 10%

04.12.2021, 12:47 113023
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - АО "НК "Казакстан темір жолы" снизила углеродный след на 10%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Начиная с 2013 года, углеродный след от производственной деятельности компании снизился на 10%. Если в 2013 году прямые выбросы СО2 составляли 2 млн 079 тыс. тонн, то в 2020 году показатель уменьшился до 1 млн 888 тонн", - сообщили в пресс-службе нацкомпании. 

 
Главный инженер АО "НК "КТЖ" Батыр Котырев на III Форуме производственной безопасности и охраны окружающей среды отметил, что снижение выбросов по компании обеспечивается реализацией мероприятий по энергосбережению. К примеру, используемые на казахстанской железной дороге тепловозы серии "Evolution" позволяют снизить выбросы более чем в 2,2 раза по сравнению с тепловозами старых моделей.
 

В настоящее время разрабатывается концепция глубокой декарбонизации компании. Предусматривается внедрение низкоуглеродных технологий. Планируется постепенный перевод локомотивного парка с дизельного топлива на сжиженный природный газ и аккумуляторы", - сказал Батыр Котырев.

 
Как отметили в КТЖ, по сравнению с другими видами транспорта, а также другими отраслями экономики (энергетическая, нефтеперерабатывающая и металлургическая промышленность), железнодорожный транспорт является наиболее экологически чистым.
 
По информации Международного союза железных дорог (МСЖД) доля парниковых выбросов от железнодорожного транспорта в экономике США и Европейского союза составляет 2,4 и 2,9%, соответственно. В Казахстане этот показатель равен 0,6%. 
 

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