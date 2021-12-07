В Алматы выявлено более 21 тыс. транспортных средств с превышением норм токсичности

НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане в воздухе наблюдается повышение уровня загрязняющих веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С началом отопительного сезона в Нур-Султане стало нечем дышать. Вернее, приходится дышать сероводородом. О некачественном воздухе теперь может рассказать специальное приложение "Казгидромета" Аir kz, сообщает Первый канал Евразия.

Согласно наблюдениям специалистов "Казгидромета", в воздухе столицы наблюдается превышение уровня сероводорода. Он выделяется как от системы канализации, так и при горении угля. Выводы приложения подкрепили и слова жителей окраины столицы - они чувствуют неприятный запах.

В целом серные соединения влияют на здоровье человека, в том числе на репродуктивные способности. Поэтому нам надо сокращать количество домов, которые сжигают уголь, и максимально переходить на газ", - говорит председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова.

Как отмечается в сюжете, повышение уровня вредных веществ в воздухе столицы наблюдается периодически. И если в частном секторе отмечают увеличение содержания сероводорода, в других частях города преобладает диоксида азота, который выделяют легковые авто.

В рамках нового Экологического кодекса предусмотрели обязательное наличие блока очистки выхлопных газов и увеличили административную ответственность. Штраф подняли до 10 МРП", - сказала Лаура Маликова.

По данным медиков, повышение в воздухе загрязняющих веществ может вызывать хронические риниты, бронхиты и другие заболевания дыхательных путей.



