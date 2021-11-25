Экологи объяснили выпадение серого снега в Алматы

Провинция Шэньси, расположенная в центральной части Китая и в среднем течении реки Хуанхэ, является одним из очагов китайской нации и цивилизации. В истории она была столицей и политико-экономическим и культурным центром тринадцати династий. На территории провинции находится множество исторических достопримечательностей, таких как Терракотовая армия в гробницах Цинь Шихуанди, которая известна всему миру как "Восьмое чудо света".





Административный центр провинции город Сиань имеет давнюю историю, которая насчитывает более 3100 лет, город также был в статусе столицы страны на протяжении более 1100 лет. Город известен как один из четырех древнейших городов мира наряду с Афинами, Римом и Каиром, и единственный китайский город, который был внесён в список всемирно-исторических памятников ЮНЕСКО. Кроме того, город Сиань считается восточной отправной точкой Великого Шелкового пути.

Шелковый путь - это древний торговый маршрут и путь цивилизации на Евразийском континенте, а также одно из самых ценных культурных наследий в истории человечества. Знаменитый китайский путешественник и дипломат периода династии Хань Чжан Цянь отправился на Запад именно из города Чанъань, который сегодня называют Сиань, и открыл Великий Шелковый путь, простирающийся через всю Евразию на протяжении более 2100 лет. Таким образом был построен важный мост для обмена между Востоком и Западом. Шэньси и Великий Шелковый путь тесно связаны одной судьбой. Провинция, в качестве важного свидетеля и участника развития Шелкового пути, имеет богатое историко-культурное наследие и большой опыт в международных культурных обменах. Сегодня бурное международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь" придало мощный импульс развитию провинции и открыло для нее новые возможности.

В последние годы Шэньси, осуществляя такие государственные стратегические программы, как развитие западного региона Китая, защита экологии бассейна реки Хуанхэ, стремится к инновационному, гармоничному, открытому и зеленому развитию, в результате чего добилась быстрого экономического роста в течение последних десяти лет. В 2020 году ВРП провинции достигла 2,6 трлн юаней, а средний доход на душу населения превысил 10 тыс. долларов США.

В то же время Шэньси, являясь важным звеном в реализации инициативы "Один пояс и один путь", ускоряет строительство центров торговли и логистики, финансов, международного сотрудничества в области производственных мощностей, науки и образования, культуры и туризма, тем самым создает мощный двигатель для развития западного региона страны и новую площадку для проведения политики реформ и открытости.

Сегодня установлены торгово-экономические отношения провинции с более чем 190 странами и регионами мира. Здесь размещаются более 110 из ТОП-500 крупнейших компаний мира, строится экспериментальная зона свободной торговли по высоким стандартам. Шэньси также является крупной сельскохозяйственной провинцией, где находится единственная зона свободной торговли сельхозпродукцией в стране и лидирует в стране по выращиванию фруктов. Каждое восьмое яблоко в мире производится именно в Шэньси.

А город Сиань представляет собой не только древнюю столицу, но и современный мегаполис. Международный аэропорт Сиань открыл 88 международных маршрутов, соединяющих 74 крупных городов 36 стран мира, в том числе 43 города в 20 странах вдоль "Одного пояса и одного пути", и более 30 грузовых маршрутов. Таким образом Сиань стал важным транспортным узлом на Евразийском континентальном мосту и крупнейшим логистическим центром в Экономическом поясе Шелкового пути. Контейнерные поезда Китай - Европа под названием "Чанъань", отправляющийся из города Сианя, проходит через 45 стран и регионов вдоль Шелкового пути и завоевали репутацию "Золотого состава" благодаря своей высокой эффективности, низкой стоимости и высококачественному сервису. По состоянию на сентябрь 2021 года, из города Сианя проехало более 10 тыс. составов контейнерного поезда "Чанъань", что занимает первое место по всей стране.

Сельскохозяйственная образцово-показательная зона Янлин, расположенная недалеко от города Сианя, была создана по инициативе председателя КНР Си Цзиньпин. Она является образцовой площадкой для сотрудничества в области сельскохозяйственных технологий между государствами-членами ШОС. Всего за два года с момента ее создания было построено 13 механизмов сотрудничества в области научных исследований и инноваций и 8 международных технопарков.

Сегодня в Сиане регулярно проводятся Международная выставка "Шелковый путь", Евразийский экономический форум и кинофестиваль "Шелковый путь", которые предоставили странам мира идеальную площадку для обменов и сотрудничества в различных областях в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути".

За последние годы были достигнуты плодотворные результаты в области делового сотрудничества между провинцией Шэньси и регионами Казахстана. Заключено соглашение о сотрудничестве международной портовой зоны города Сианя с Национальной компанией "Казахстан темир жолы". Управление науки и техники провинции Шэньси и акимат Жамбылской области совместно строят международный демонстрационный парк сельскохозяйственной науки и техники. Казахстанский аграрный технопарк Айцзюй был включен в список статистического мониторинга зарубежных индустриальных зон Минкоммерции Китая. Исторический музей провинции Шэньси и Национальный музей истории и культуры Казахстана в городе Иссыке договорились о создании совместной площадки международного сотрудничества под названием "Умный музей". В сентябре этого года было официально открыто грузовое авиасообщение Москва-Сиань-Алматы. Эти яркие примеры не только обогатили содержание вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, но и послужили хорошим образцом для высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути".

С 2013 года выдвижения инициативы "Один пояс и один путь" она завоевала широкое признание и активное участие среди большинства стран и международных организаций и стала крупнейшей платформой международного сотрудничества. У нас есть все основания полагать, что провинция Шэньси, воспользуясь уникальными возможностями, добьется большего развития и откроет новую страницу в истории дружественного сотрудничества на Шелковом пути. Приветствуем казахстанских друзей посетить прекрасную провинцию Шэньси, ознакомится с ее богатой историей, почувствовать жизненную силу современного Шелкового пути и найти неограниченные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.