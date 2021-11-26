В Алматы более 15 тыс. автовладельцев оштрафованы за загрязнение воздуха

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АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы установлено 15 экопостов, оснащенных оборудованием для замера вредных веществ в воздухе. До конца 2021 года планируют установить еще четыре таких поста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации акимата Алматы, на экопостах при помощи многокомпонентных газоанализаторов замеряют выхлопные газы бензиновых и газовых автомобилей на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, окислов азота, кислорода. Дизельные машины проверяют на дымность выхлопных газов. Также посты оборудованы камерами видеонаблюдения.

С 20 марта этого года на экопостах выполнили 132 494 замера, проверили 109 547 бензиновых и газовых двигателей, 22 453 дизельных двигателя. В ходе проверок выявили превышение вредных веществ у 20 085 транспортных средств. К ответственности привлечены 15 331 автовладелец, на них составлены протоколы, сообщил в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заместитель акима города Серик Кусаинов.

Чаще всего нарушители заезжают со стороны Талгарского и Карасайского районов, где установлены экопосты "Талгар", "Думан" и "Ишим".

Кроме того, проверки транспортных средств на соответствие эконормам проводятся внутри города. Ежедневно на дежурство выходят 11 экипажей департамента полиции и сотрудников управления зеленой экономики. Проверено 2237 автотранспортных средств (1125 на дизтопливе и 1112 на бензине). В результате у 519 авто обнаружено превышение выхлопных газов.

Мобильные группы также проверяют грузовые транспортные средства на строительных площадках, где выявили 218 несоответствий эконормам.

Работа продолжается. А со следующего года в Алматы начнут работу три передвижных экологических поста и одна лаборатория.

По словам руководителя Экологического общественного союза "ЭОС" Аси Гейдт, воздух в мегаполисе сильно загрязнен такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, сажей

Мелкая сажа дает серый цвет, оседая на поверхности снежинок, а характерный буро-коричневый цвет, который алматинцы ежедневно могут наблюдать над городом, дает диоксид азота. По всей видимости, загазованность достигла таких масштабов, что даже при длительном снегопаде верхний слой снежного покрова остается загрязненным. То есть воздух не очищается осадками в течение первых минут и даже часов", - пояснила эколог.