Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

Фото: pixabay.com
Только на западе и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки преимущественно в виде снега. Ожидаются усиление ветра с низовой метелью, гололед. Местами по республике туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; на севере, в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду.
Ночью на севере, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. На севере и в центре Мангистауской области ожидается гололед, на северо-востоке - туман.
На юге и востоке Акмолинской, западе и севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, севере и востоке Костанайской, юге Северо-Казахстанской и севере Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.