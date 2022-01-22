Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

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НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - 21 января 2022 года большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона - ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Только на западе и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки преимущественно в виде снега. Ожидаются усиление ветра с низовой метелью, гололед. Местами по республике туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; на севере, в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. На севере и в центре Мангистауской области ожидается гололед, на северо-востоке - туман.

На юге и востоке Акмолинской, западе и севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, севере и востоке Костанайской, юге Северо-Казахстанской и севере Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.



