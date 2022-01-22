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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

21.01.2022, 08:33 44076
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - 21 января 2022 года большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона - ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только на западе и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки преимущественно в виде снега. Ожидаются усиление ветра с низовой метелью, гололед. Местами по республике туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ветер усилится до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; на севере, в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. На севере и в центре Мангистауской области ожидается гололед, на северо-востоке - туман. 
 
На юге и востоке Акмолинской, западе и севере Западно-КазахстанскойАтырауской, Павлодарской, севере и востоке Костанайской, юге Северо-Казахстанской и севере Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.

 

новости по теме

Из-за тумана в четырех областях объявили штормовое предупреждение

21.01.2022, 21:36 12011
Из-за тумана в четырех областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 22 января временами ожидается туман.
 
22 января на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.
 
22 января на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на севере области туман. Ветер юго-восточный, на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду.
 
22 января на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
 
22 января в центре Кызылординской области ожидается туман. 
 

В РК около 17 тыс. человек подлежат весеннему призыву

21.01.2022, 15:20 25396
В РК около 17 тыс. человек подлежат весеннему призыву
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В департаментах, управлениях и отделах по делам обороны началось изучение молодых людей перед весенней призывной кампанией 2022 года. В этом году около 17 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет подлежат весеннему призыву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительное изучение позволяет на раннем этапе определить качественный состав юношей, готовых к прохождению воинской службы в тех или иных видах и родах войск. Проверяется законность оснований для освобождения от призыва, в том числе по состоянию здоровья", - отметили в Министерстве обороны РК.

 
Всего в этом году весеннему призыву подлежат около 17 000 человек, из них более 6500 пройдут службу в частях и подразделениях Вооруженных Сил. Ежедневно на призывные пункты местных органов военного управления приходят около 800-900 человек.
 
Местные органы военного управления осуществляют призыв в Вооруженные Силы, Пограничную службу Комитета национальной безопасности, Службу государственной охраны и Национальную гвардию Республики Казахстан.
 

Всего подлежат изучению более 90 тысяч ребят призывного возраста", - отмечает заместитель начальника Департамента организационно- мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных Сил полковник Аян Еслямов.

 

Куда отправлять жалобы на рост цен на продукты

21.01.2022, 14:45 26616
Куда отправлять жалобы на рост цен на продукты
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев рассказал, где посмотреть пороговые цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и куда отправлять жалобы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казанбаев рассказал, в какие госорганы можно обращаться с жалобами на рост цен.
 
Первый канал - это акиматы, так как на сегодня в местных исполнительных органах есть инструмент по контролю за торговыми надбавками, вознаграждениями в торговых сетях, чтобы цена не превышала 15% торговой надбавки с привлчением общественного контроля.
 
Второй механизм - это Комитет по защите прав потребителей МТИ и территориальные департаменты комитета. А также в Комитет торговли, где совсем скоро появится возможность для обращения через территориальные департаменты, а также можно обратиться посредством платформы e-tutynushy, через которую можно также подать жалобу на магазин, завышающий цены на СЗПТ, пояснил спикер.
 
Третий госорган - это Агентство по защите и развитию конкуренции РК и его территориальные департаменты, куда можно обратиться в случае подозрений, что появились факты создания искусственного дефицита продуктов питания или ценовых спекуляций.
 
После этого будут приниматься определенные меры реагирования со стороны акиматов, МТИ и АЗРК.
 
При этом Казанбаев отметил, что пороговые значения на СЗПТ устанавливаются акиматами для каждого региона отдельно и не распространяются на другие регионы страны.
 

Сведения о предельных ценах являются открытыми и размещаются в открытых источниках, включая портал "Аділет" и официальные сайты акиматов", - отметил председатель комитета. 


 

Узбекистан восстановил авиарейсы в Казахстан

21.01.2022, 14:41 27486
Узбекистан восстановил авиарейсы в Казахстан
ТАШКЕНТ. 21 ЯНВАРЯ - Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways полностью восстановила авиарейсы в Казахстан, сообщили в пресс-службе компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 19 января 2022 года регулярные авиарейсы по маршрутам Ташкент - Алматы - Ташкент, Самарканд - Алматы - Самарканд, Нукус - Актобе - Нукус, Ургенч - Актау - Ургенч, Нукус - Актау - Нукус, Ташкент - Нур-Султан - Ташкент будут осуществляться согласно расписанию", - говорится в сообщении.

 
Как сообщалось ранее, Air Astana полностью восстанавливает маршрутную сеть.
 

Генпрокуратура опубликовала список номеров для жалоб на неправомерные действия полиции

21.01.2022, 12:01 34311
Генпрокуратура опубликовала список номеров для жалоб на неправомерные действия полиции
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Генеральная прокуратура Республики Казахстан опубликовала список номеров для жалоб на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Номера дежурных прокуроров регионов, к которым можно обратиться по вопросам нарушения прав со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании либо расследовании уголовных дел:
 
  • Нур-Султан, Жумагулов Азамат Болатович: +7 701 059 77 00, +7 7172 71 24 98 
  • Алматы, Курманов Азамат Сейтканович: +7 708 000 80 00, +7 7272 65 03 95 
  • Шымкент, Базарбаев Нариман Сайдинганиевич: +7 777 402 32 98, +7 7252 53 91 84 
  • Алматинская область, Абдрахманов Маулен Акбаевич: +7 701 757 36 27, +7 7282 24 18 92 
  • Восточно-Казахстанская область, Исабаев Дархан Галымович: +7 702 704 49 99, +7 7232 24 54 82 
  • Жамбылская область, Сатыбалдиев Дархан Муратович: +7 771 889 00 99, +7 7262 45 43 79, +7 7262 45 15 01 
  • Кызылординская область, Абдуманов Азат Бауржанович: +7 747 577 99 00, +7 7242 27 77 47 
  • Туркестанская область, Тыныбеков Нургали Айдарбекович: +7 707 700 32 86, +7 7253 34 10 11 
  • Акмолинская область, Бекенов Самат Амангельдинович: +7 708 749 13 43, +7 7162 25 02 99 
  • Карагандинская область, Кульбаев Салауат Ертаргинович: +7 775 123 37 43, +7 7212 35 35 33 
  • Костанайская область, Муканов Ернар Асылбекович: +7 775 351 85 85, +7 7142 54 55 15 
  • Павлодарская область, Омаргалиев Ануар Булатович: +7 705 601 71 63, +7 7182 31 50 69 
  • Актюбинская область, Суюнгарин Максат Жангельдиевич: +7 775 618 55 23, +7 7132 90 12 14 
  • Мангистауская область, Аманкул Сержан Куттыммуратулы: +7 701 888 38 87, +7 7292 42 34 10 
  • Атырауская область, Мухтаров Ерлан Габдыкалыкулы:+7 701 471 00 00, +7 7122 27 07 83
  • Западно-Казахстанская область, Урынгалиев Серик Наурызгалиевич: +7 777 184 81 84, +7 7112 50 79 74 
  • Северо-Казахстанская область, Есимов Алим Салимович: +7 701 227 91 45, +7 7152 46 21 43 
  • Главная военная прокуратура (на действия военнослужащих), Сериков Дулат Мирболатович: +7 776 193 90 22, +7 7172 71 28 46
 

Штормовое предупреждение объявили в шести областях

20.01.2022, 21:19 69491
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", утром и днем 21 января в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 метров в секунду. 
 
21 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
21 января на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.
 
21-22 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. 21 января ветер восточный на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 21-22 января ожидается временами туман. 
 
21 января на севере, западе Павлодарской области ожидается туман.
 
21-23 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 22 января порывы 25 метров в секунду. 23 января на юго-западе, в горных районах ожидается гололед. 
 

Глава оружейной ассоциации опроверг слова Таймерденова о захвате боевого оружия

20.01.2022, 21:02 69056
Глава оружейной ассоциации опроверг слова Таймерденова о захвате боевого оружия
Фото: Сергей Алексеенок/facebook
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Исполнительный директор казахстанской оружейной ассоциации "Корамсак" Сергей Катнов заявляет, что во время беспорядков боевое оружие не могло быть похищено из оружейных магазинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В материале об интервью начальника полиции Алматы сказано, что в оружейных магазинах преступники захватили 1347 единиц боевого оружия. Ответственно заявляем, что НИ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ БОЕВОГО оружия преступники в магазинах не захватили, так как такого оружия - боевого - в магазинах нет и никогда не было. То оружие, которое было захвачено, в подавляющем большинстве на момент захвата было в нерабочем состоянии", - написал Катнов в письме, отправленном на почту KAZAKHSTAN TODAY. 

 
Аналогичную позицию Катнов озвучил в материале, опубликованном на сайте koramsak.kz. 
 

Ответственно заявляем, что подавляющее большинство оружия, особенно наиболее опасного нарезного и полуавтоматического, попало в руки преступников деактивированным, без затворов и других частей, отсутствие которых делает невозможной стрельбу из такого оружия. Даже в наиболее пострадавших магазинах затворы, хранящиеся отдельно от оружия и в других местах, в основном, в руки преступников не попали. Также заявляем, что в руки преступников попала весьма незначительная часть от всего оружия, имевшегося на балансе магазинов", - подчеркнул Катнов.

 
По его словам, события показали, что оружейные магазины Алматы технически оказались полностью готовы к отражению нападений. 
 

Нормативы реагирования измеряются минутами, а наши магазины "держались" от 6 часов до 2-х суток. Более того, в ряде магазинов преступники, проникнув и разгромив помещения магазинов, так и не смогли завладеть оружием. Другой вопрос, что недостаток сил и средств правоохранительных органов не позволил прибыть и взять под охрану оружейные магазины, а возможности наших магазинов по защите не безграничны", - написал глава ассоциации. 

 
Он подчеркнул, что преступники прибывали в магазины хорошо подготовленными, оснащенные стенобитным инструментом и мощными промышленными резаками. Но даже в этих случаях им понадобилось несколько часов, чтобы проникнуть в помещения с оружием. 
 

Магазины все эти драгоценные часы взывали о помощи, но так ее и не дождались", - посетовал Катнов. 

 
В статье глава оружейной ассоциации также озвучил ряд мер, которые казахстанские оружейники предлагают реализовать для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В частности, ассоциация предлагает вернуть в свободную продажу газовые пистолеты, револьверы (без возможности стрелять травматическими патронами), и электрошокеры, вооружить предпринимателей, сотрудников оружейных магазинов и журналистов, имеющих дело с угрозами и т.д.

Напомним, начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов в интервью журналисту одного из интернет-изданий сообщил, что 5 января боевики напали на семь оружейных магазинов и получили боевое оружие.




 

В ЗКО заболело около 2,5 тысяч коров

20.01.2022, 19:35 65981
В ЗКО заболело около 2,5 тысяч коров
УРАЛЬСК. 20 ЯНВАРЯ - В Чингирлауском, Бурлинском, Сырымском, Каратобинском, Бокейординском, Акжаикском, Байтерекском, Теректинском районах выявлено 2 468 больных голов крупного рогатого скота с неустановленным диагнозом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для выявления особо опасных заболеваний у животных были отобраны кровь, слюна и патологический материал, которые направили в Национальный референтный центр ВГИК в Нур-Султане, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
В результате выяснилось, что скот в хозяйствах Чингирлауского, Сырымского, Бурлинского районов болен инфекционным ринотрахеитом. Результаты анализов из остальных районов пока не поступили.
 
Как сообщили в управлении ветеринарии, падежа скота не зарегистрировано и опасности для людей нет.
 
В районах, где выявлен инфекционных ринотрахеит, будут введены ограничения. Решение о их введении в Чингирлауском и Сырымском районах находятся на регистрации в органах юстиции.
 
На прошлой неделе появилась информация о том, что якобы в двух районах области (Теректинском и Байтерекском) выявлен ящур. В управлении ветеринарии информацию опровергли.
 
Напомним, в Карагандинской области ликвидируют очаг ящура, выявленный у крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве "Мурат" зимовки Талдыбулак Кииктинского сельского округа Шетского района.
 
Ранее ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Министерстве сельского хозяйства РК.
 
В конце ноября 2021 года в селе Бестамак Актюбинской области опасная инфекция поражала домашний скот.
 

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