Какая погода ожидается в Казахстане в четверг

НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана 3 февраля ожидается погода преимущественно без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западные, северо-западные и восточные регионы будут оказывать свое влияние атмосферные фронтальные разделы, ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-западе Акмолинской области, на востоке Северо-Казахстанской, на севере Карагандинской, на севере и в центре Кызылординской, на северо-западе и востоке Костанайской, на западе, севере и в центре Атырауской, на юге и в горных районах Туркестанской, ночью на юго-востоке и востоке Павлодарской областей ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе и севере ожидается гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на севере и востоке - туман.

Днем на западе и в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Алматинской области на севере, юге и востоке ожидается туман; на северо-востоке ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

В Жамбылской области на северо-западе и в горных районах ожидается гололед; на севере, в горных и предгорных районах - туман; на северо-востоке и в горных районах ветер усилится до 15-20 метров в секунду.



