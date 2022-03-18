Глава АЗРК пообещал наказать спровоцировавших ажиотаж с сахаром

Агентство вышло на сахарные заводы, на оптовиков, где выявили, что запасы держались, не продавались, ожидая повышения цен. Они все будут наказаны", - цитирует Жумангарина Zakon.kz.
Он напомнил, что скупать социально значимый продукт мешками не стоит, об этом уже не раз сообщали в правительстве, информирует "Sputnik Казахстан".
Да это ерунда вообще. Это не искусственное завышение цен, это люди сами себе придумали проблем. Я вам серьезно говорю. Естественно, у нас большая часть сахара перерабатывается из сахара-сырца, который котируется на бирже. Естественно, он оценивается в валюте, и определенные моменты, связанные с подорожанием, возможны. Но то, что произошло на этой неделе, - это то, что происходит всегда, когда возникает паника. Так нельзя делать и при этом обвинять государство", - пояснил Жумангарин.
По его словам, люди, которые держали сахар, ничего не заработают.
Все, что они пытались заработать, в виде штрафов, изъятия монопольных доходов в бюджет будет возращено. Это неправильная политика для бизнесменов - так себя вести", - сказал глава АЗРК.
Как сообщалось ранее, в феврале текущего года на прилавках магазинов и рынков Казахстана килограмм сахара продавался в среднем за 296 тенге - сразу на 14,7% больше, чем годом ранее.
Напомним, департамент АЗРК РК по городу Алматы по результатам мониторинга цен установил признаки спекулятивного роста цен на сахар.
В Министерстве торговли и интеграции заявили, что информация о том, что через три месяца запасы истощатся и будет дефицит сахара, не соответствует действительности.