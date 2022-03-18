На 15% за год подорожал сахар в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - В феврале текущего года на прилавках магазинов и рынков Казахстана килограмм сахара продавался в среднем за 296 тенге - сразу на 14,7% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Туркестанской области: сразу плюс 29,8% за год. В тройке антилидеров также оказались Костанайская (плюс 23,4%) и Атырауская (плюс 21%) области. Наименьший рост цен отмечен в Алматы: "всего" плюс 7,2%. Среди крупных городов страны дороже всего сахар стоил в Атырау (337 тенге за кг), Нур-Султане (319 тенге) и Туркестане (317 тенге). Самые низкие цены были зафиксированы в Таразе (248 тенге), Алматы (273 тенге) и Талдыкоргане (275 тенге)", - информирует energyprom.kz.

По официальным данным, в январе текущего года в стране произвели 17 тыс. тонн сахара - на 26,7% меньше, чем годом ранее. Наибольший объем производства пришелся на Жамбылскую область: 13,7 тыс. тонн, минус 21,9% за год. Доля региона от всего производства по РК составила 81%, против 76% годом ранее.

В то же время в целом за январь-декабрь 2021 года производство достигло 276,9 тыс. тонн - сразу на 58% больше, чем годом ранее.

По итогам 12 месяцев 2021 года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на сахар на 42,1%, против всего 25,1% годом ранее. Доля импорта соответственно сократилась с 74,9% до 57,9%. В страну завезли 308,5 тыс. тонн сахара, минус 25,8% за год. Реализация на внутреннем рынке выросла на 0,5% - до 530,2 тыс. тонн", - говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что зависимость рынка сахара в РК от импорта переменчива: так, в период 2012-2021 годов импортеры перекрывали спрос на 20%-75%. Наибольшая доля импорта зафиксирована в 2020 году, наименьшая - в 2016 году. Производство сахара в РК и уровень самообеспеченности нашего рынка нестабильны, а импортозависимые сегменты всегда остаются "узким местом" любой экономики.

Эксперты обратили внимание, что в 2021 году в стране сократили посевную площадь под свеклу - с 15,2 до 14,5 тыс. гектаров. Для сравнения: в 2011 году посевная площадь составляла 18,2 тыс. га, в 2005 году - 17,5 тыс. га. Урожайность свеклы в 2021 году также упала - на 14,8%, с 323,2 до 275,5 центнера с гектара.

Согласно анализу, за январь-декабрь 2021 года в страну завезли 506,9 тыс. тонн тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы на сумму 267,3 млн долларов США. Рост в натуральном выражении составил 3,3%, в денежном - сразу 47,3%.

Из стран СНГ Казахстан завез 311,6 тыс. тонн сахара и сахарозы - на 25,8% меньше, чем годом ранее. Основной объем импорта пришелся на Россию: 275,9 тыс. тонн (то есть почти 55% импорта в секторе), минус 12,7% за год.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завез 195,3 тыс. тонн сахара - в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Здесь основной объем обеспечила Бразилия: 164,6 тыс. тонн, годовой рост в 2,3 раза.





В Алматы выявлены признаки спекулятивного роста цен на сахар.



