Дефицита сахара нет - Минторговли

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НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, продовольственной безопасности и меры антимонопольного реагирования рассмотрели сегодня на совещании правительства под предеседательством министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%. Больше всего подорожали капуста - на 1,6%, сахар - на 0,6% и картофель - на 0,5%. В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю допущен в Мангистауской области - на 0,8%, в Костанайской и Кызылординской областях - на 0,4%", - сообщает primeminister.kz .





Султанов подверг критике работу акиматов указанных регионов и поручил усилить контроль за ценами по каждому наименованию продуктов питания. Также поручил на постоянной основе проводить работу по контролю за соблюдением субъектами торговли допустимой торговой надбавки.

На совещании антимионопольное агентство сообщило о том, что продолжает начатые ранее 7 расследований по ценовому сговору в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областей и Алматы. Завершены 2 расследования в Акмолинской области в отношении производителя хлеба и в Жамбылской области в отношении сахарного завода.

По ранее вынесенным уведомлениям исполнено 8, со снижением цены на продукцию (5 в Костанайской области и 3 - в СКО). Заключено 7 актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при их реализации",- сообщает пресс-служба главы правительства.

Кроме того, Бахыт Султанов поручил усилить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер.

Акимату Туркестанской области было поручено совместно с МТИ и МСХ в "ручном режиме" обеспечить поставки в регионы страны ранних овощей, в том числе капусты. В пресс-службе правительства отметили, что более чем 1200 производителей Туркестанской области планируют дать урожай по капусте, картофелю, моркови и луку.





Ранее сообщалось, что пшеница в Казахстане подорожала до 130 тыс. тенге за тонну. Мукомолы требуют ввести запрет на экспорт зерна в связи с его катастрофической нехваткой.



