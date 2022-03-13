Дефицита сахара нет - Минторговли

НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - В Министерстве торговли и интеграции прокомментировали возникший в Казахстане "сахарный" ажиотаж, в результате которого крупные супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как вчера сообщали МСХ и МТИ, запасов сахара на складах торговых сетей и стабфондов хватает как минимум на три месяца. На сегодняшний день в стране НЕТ ДЕФИЦИТА этого социально значимого продовольственного товара", - сообщил на странице министерства в Facebook официальный представитель ведомства Алишер Омирзак.
Он подчеркнул, что производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются.
Имеющиеся в стране запасы ПОСТОЯННО пополняются. То есть информация о том, что через три месяца запасы истощатся и будет дефицит сахара, не соответствует действительности", - заявил Омирзак.
По его словам, кроме производства сахара в стране, есть возможность импорта из других стран и попросил казахстанцев не поддаваться панике.
Напомним, сегодня министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов на совещании в правительстве дал ряд поручений по стабилизации цен на социально значимые товары.
Напомним, Россия вчера ввела запрет на экспорт зерновых и сахара. Запрет вызвал дефицит и подорожание на рынке зерна, а казахстанцы стали массово скупать сахар в магазинах.