Оснований для дефицита продуктов не имеется - МСХ

НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - В ходе внеочередного пленарного заседания мажилиса парламента Республики Казахстан первый заместитель премьер-министра Роман Скляр доложил о результатах восстановительных работ после событий, произошедших в Казахстане в январе текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе январских событий в восьми регионах страны пострадало 42 здания государственных органов. Это города Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области, информирует пресс-служба правительства.

Как сообщил Скляр, общая сумма ущерба составила порядка 30 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета на восстановление 18 объектов будет направлено 28 млрд тенге.

По всем объектам проведено техническое обследование, по итогам которого установлена необходимость проведения текущего ремонта 28, а также капитального ремонта и реконструкции 14 зданий. На сегодняшний день текущий ремонт на 21 объекте завершен. До конца марта будут отремонтированы пять зданий, оставшиеся два объекта - в мае и июне текущего года", - проинформировал первый вице-премьер.

Вместе с тем по требующим капитального ремонта и реконструкции 14 гособъектам также ведутся работы. Согласно графику по семи зданиям завершение работ будет в марте, пяти объектов - в июне текущего года.

Учитывая значительные повреждения, завершение реконструкции здания акимата Алматы и ТРК "Казахстан" ожидается в октябре текущего года", - уточнил Скляр.

В ходе беспорядков также пострадало имущество 1630 субъектов МСБ с заявленной суммой ущерба порядка 38,6 млрд тенге.

По словам первого заместителя премьер-министра РК, в рамках исполнения поручения главы государства по возмещению ущерба субъектам предпринимательства создана Комиссия по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков, которой 20 января принят механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам МСБ.

Возмещение осуществляется после документального подтверждения объема ущерба региональными комиссиями при МИО. При этом в упрощенном порядке, на основании фискальных данных, предприниматели могут получить до 10 млн тенге.

Выплаты производятся из резерва правительства, а также частных фондов. По состоянию на 11 марта региональными комиссиями одобрено 1192 заявки из 1630 на общую сумму 5,3 млрд тенге", - сообщил Скляр.

Оставшиеся 438 предпринимателей получат возмещение после завершения процедур оценки.



