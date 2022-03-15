Оснований для дефицита продуктов не имеется - МСХ

НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Министерством сельского хозяйства на еженедельной основе ведется мониторинг обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами, сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По оперативным данным акиматов, по состоянию на 12 марта в республике имеется порядка 1,3 млн тонн социально значимых продовольственных товаров, в том числе муки - 144 тысячи тонн, сахара - 90 тысяч тонн, риса - 39,3 тысячи тонн, макарон - 21 тысяча тонн и порядка 900 тысяч тонн овощной продукции", - заявил Осербай.
По его словам, запасы продовольствия обновляются и пополняются ежедневно по мере необходимости.
В республике достаточно сырья для производства круп, муки и других товаров, а также достаточно поголовья сельхозживотных для производства мясных и молочных продуктов", - подчеркнул вице-министр.
Он отметил, что практически по всем видам продтоваров потребность населения обеспечивается за счет собственного производства, а по некоторым производство значительно превышает потребность.
К примеру, при потреблении 1,6 млн тонн в среднем ежегодно производится более 3 млн тонн муки, при потребности 95 тысяч тонн производство риса составляет 200 тысяч тонн и т.д.", - добавил Осербай.
Он также заверил, что в стране достаточно запасов продовольственной пшеницы как для внутреннего потребления, так и для отгрузки определенных объемов на экспорт до конца текущего маркетингового сезона.
Согласно официальным данным бюро национальной статистики, по состоянию на 1 марта 2022 года запасы зерновых и зернобобовых культур по республике составляют 9,1 млн тонн. Так, всего в наличии по республике имеется 7,4 млн тонн пшеницы (в том числе 6 млн тонн продовольственной и 0,3 млн тонн фуражной), 1,1 млн тонн ячменя, кукурузы на зерно - 144 тысячи тонн, ржи - 22,9 тысячи тонн", - заявил Осербай.
При сохранении текущих темпов производства, и учитывая традиционные объемы потребления, оснований для возникновения дефицита продуктов питания в стране не имеется, резюмировал вице-министр.
Ранее сообщалось, что пшеница в Казахстане подорожала до 130 тысяч тенге за тонну. Казахстанские мукомолы связывают это с введенным Россией запретом на экспорт зерна и требуют принять срочные меры для защиты отечественной зерноперерабатывающей отрасли, а именно - ввести ограничения и пошлины на экспорт зерна из Казахстана.
В субботу в правительстве обсудили вопросы продбезопасности и стабилизации цен. Вечером того же дня официальный представитель Минторговли Алишер Омирзак, комментируя "сахарный" ажиотаж в стране, заявил, что дефицита сахара нет.
Вчера Министерство торговли и интеграции РК вновь заявило, что в республике нет дефицита товаров.