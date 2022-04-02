В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В большинстве регионов Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на севере, северо-западе страны северо-западный циклон по-прежнему будет оказывать свое влияние, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидаются туман, усиление ветра, на севере - низовая метель, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра на севере, востоке до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, северо-востоке области и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, усиление ветра днем на западе, севере области до 15-20 метров в секунду.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Атырауской области, ночью и утром на юге Мангистауской, Павлодарской областей, ночью на востоке Восточно-Казахстанской области, юге Актюбинской области ожидается туман.

В Нур-Султане синоптики прогнозируют переменную облачность, +4 - +6 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, +19 - +21, скорость ветра - 2 - -7 метров в секунду.