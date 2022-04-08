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НЬЮ-ЙОРК. 6 АПРЕЛЯ - Общий объем финансирования подрядных организаций Пентагона, связанных с программой строительства биологических лабораторий по всему миру, превысил 5 миллиардов долларов с 2005 года, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основными подрядчиками американского военного ведомства выступают компании "Метабиота", "Блэк энд Вич" и "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", на которые возложено строительство биообъектов, поставка оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Общий объем финансирования подрядных организаций с 2005 года превысил 5 миллиардов долларов", - заявил он.

По его словам, непосредственное участие в реализации программ с участием биолабораторий принимают военное ведомство США, Агентство по международному развитию, Фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний США и другие организации, сообщает РИА Новости

По его словам, научное кураторство программ осуществляют исследовательские центры, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывала ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта", а также Эджвудский химико-биологический центр сухопутных войск армии США.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ заявил, что США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве. Ссылаясь на данные МИД Китая, Кириллов отметил, что сегодня под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции.

Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США", - подчеркнул генерал.

По его словам, военные биологи США испытывают особый интерес к атипичным формам чумы, поиск таких ведется по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости к границам России. Направленность работ военных биологов США на территории Грузии не соответствует актуальным проблемам здравоохранения, основными из которых являются социально значимые заболевания: туберкулез, СПИД, коронавирусная инфекция.

Особый интерес у США вызывают атипичные формы чумы. Поиск таких возбудителей проводится в очагах по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости к границе России", - сказал Кириллов.

Он указала на контракты, заключенные Министерством здравоохранения Грузии с научно-исследовательским институтом сухопутных войск им. Уолтера Рида, а также с управлением по снижению угрозы Министерства обороны США и с национальной администрацией по ядерной безопасности Министерства энергетики США.

Из документов следует, что в списке приоритетных американских исследований находятся потенциальные агенты биологического оружия: возбудители туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки Денге, конго-крымской лихорадки и других заболеваний, предающихся кровососущими насекомыми", - рассказал Кириллов.

Кроме того, по его словам, одним из приоритетных исследований, проводившихся в украинских биолабораториях по заказу США, было изучение возбудителя сибирской язвы.

Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде", - сказал он на неформальном заседании СБ ООН.

В ходе выступления Кириллов представил документы проекта "Ю-Пи-2", в задачи которого входило выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. По его словам, интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен.

По-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях", - сказал он.

Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева представила на неформальном заседании СБ ООН свой фильм-расследование, посвященный биологической лаборатории имени Лугара в Грузии, работающей в сотрудничестве с Минобороны США.

В фильме Гайтанджиевой упоминалось, что лабораторию имени Лугара запрещается снимать в радиусе ста метров.

Опрошенные жители, проживающие вблизи объекта, жаловались на необъяснимые выбросы в атмосферу со стороны лаборатории, временами появляющиеся специфические запахи.

Журналистка показала собравшимся карту Украины с отмеченными на ней финансируемыми США биолабораториями. Также Гайтанджиева продемонстрировала ряд документов из посольства США в Киеве, которые ранее "утекли". В том числе упоминался договор, предположительно заключенный между Пентагоном и Министерством здравоохранения Украины. По словам журналистки, согласно договору украинская сторона обязалась передавать США образцы патогенов, выявленных в находящихся на ее территории лабораториях.

По словам Гайтанджиевой, согласно документам Пентагон при участии 4400 украинских и 1000 грузинских военнослужащих проводил биологические эксперименты. Участники этих экспериментов могли столкнуться с "неустановленными рисками здоровью".

По мнению журналистки, полученные ею документы указывают на то, что Пентагон выражал готовность приобретать образцы РНК и синовиальных тканей выходцев из России, представителей европеоидной расы.

Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.

Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, в Алматы также имеется построенная при поддержке США лаборатория. Как отмечают власти РК, она работает в интересах республики.

Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.