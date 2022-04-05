В Казахстане создали петицию за закрытие американских биолабораторий

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НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ – В Казахстане создали петицию за закрытие американских военно-биологических лабораторий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Социалистическое Движение Казахстана требует и призывает общественность страны потребовать от правительства и президента немедленно закрыть все биологические лаборатории и объекты, работающие многие годы по программам министерства обороны США. Также необходимо немедленно прекратить работы казахстанских НИИ по проектам Пентагона, так как они несут угрозу как для самого народа республики, так и для соседних стран региона", - сообщается в петиции .

Как отмечают авторы, фактически территория республики "давно превратилась в огромный полигон, а сами объекты, которых сейчас шесть, являются настоящими военно-биологическими базами США".

В Казахстане Пентагон реализовывает проект Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface, что в переводе означает "Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку". В рамках американского военного агентства DTRA там же велись исследования ближневосточного респираторного коронавируса у летучих мышей и верблюдов, который уже частично был реализован в стране в 2016-2018 годах", - говорится в тексте.

При этом авторы утверждают, что "к выполнению проекта в качестве главной технической базы по проведению экспериментов для производства новых биологических боеприпасов мобилизована как раз та самая Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алматы, построенная за 400 миллионов долларов из фондов Пентагона. В рамках проекта рассматривались способы использования сельскохозяйственных животных в качестве контейнеров биологического оружия".

По словам инициаторов, в этом году в Жамбылской области уже началось строительство новой, уже седьмой американской военно-биологической лаборатории BSL-4 и подземного хранилища коллекции наиболее опасных и особо опасных штаммов в целях более глубокого изучения высококонтагиозных патогенов, вызывающих тяжелые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения.

В данной лаборатории будут размещены различные штаммы наиболее опасных африканских заболеваний, таких как вирус Эбола, а также марбургский вирус, оспа и многие другие. Все эти военно-биологические объекты США в Казахстане несут угрозу всем жителям страны и постсоветского пространства и являются настоящими бомбами", - заявили авторы петиции.

В связи с этим они потребовали:

немедленно ликвидировать все лаборатории и объекты, работающие по программам Пентагона, и прекратить сотрудничество казахстанских НИИ с американскими военными биологами;

обнародовать все результаты их деятельности на территории республики и провести расследование с участием представителей заинтересованных стран-соседей;

не допустить строительства лаборатории BSL-4 с подземным хранилищем патогенов со всего мира в Жамбылской области;

закрыть все военные и полувоенные объекты и "учебные" центры НАТО и Пентагона в Казахстане.

Ранее глава МИД РК Мухтар Тлеуберди заявил , что построенная при поддержке США лаборатория в Алматы работает в интересах республики.





Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал Тлеуберди.

Также министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане.