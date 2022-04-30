В Мангистауской области предотвратили незаконное строительство полигона радиоактивных отходов

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Постановлением акимата Каракиянского района от 18 января 2021 года ТОО "West Dala" из земель запаса Каракиянского района предоставлен земельный участок для строительства комплекса приема, временного хранения, захоронения, переработки промышленных отходов. 2 июня 2021 года постановлением акимата района целевое назначение земельного участка изменено на "Строительство специального комплекса для осуществления работ с радиоактивными отходами". Однако подобные решения согласно действующему законодательству принимаются правительством Республики Казахстан, а не акиматом района", - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.
Как отметили в прокуратуре, "соответственно, постановление акимата района является незаконным и по протесту природоохранной прокуратуры Мангистауской области отменено".