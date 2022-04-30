Абильшаиков покидает пост председателя правления НПП "Атамекен"

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Нариман Абильшаиков отметил, что открывает новую страницу в своей жизни в новом проекте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Этот пост я пишу в последний день работы в качестве председателя правления НПП "Атамекен". Хочу сказать, что это был очень динамичный и сложный, но однозначно интересный этап моей жизни. Я не ставленник каких-либо групп, не сын влиятельных родителей, я человек от сохи, который в палате прошел путь от эксперта, начальника, директора департамента до главы НПП. Проработал в регионах, в том числе в самых крупных мегаполисах - Алматы и Алматинской области. Самым большим стимулом, который давал мне силы, была вера в важность нашего общего дела, вера в наш бизнес", - написал Абильшаиков в Facebook.
Он подчеркнул, что новый этап развития должен начаться с поддержки ассоциаций, палата должна взращивать и усиливать отраслевые ассоциации. Эта синергия даст многократно увеличенный потенциал для развития предпринимательства в каждой отрасли бизнеса. По словам Абильшаикова, также нужно усилить роль регсоветов, передать им функции выбора дирекции палат на местах. Члены правления должны избираться исключительно из представителей комитетов.