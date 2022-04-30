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Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

29.04.2022, 21:17 18266
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 апреля на западе, центре и востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе, юге и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
30 апреля на юге, юго-востоке, центральной части Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
 
30 апреля на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
30 апреля в центре, на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23 метра в секунду.
 
Днем 30 апреля на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.
 
30 апреля на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 30 апреля на востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 апреля на востоке Карагандинской области ожидается гроза.
 
30 апреля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 

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В Генпрокуратуре опровергли информацию о разрешении митингов 1 мая

30.04.2022, 11:44 1331
В Генпрокуратуре опровергли информацию о разрешении митингов 1 мая
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан опровергли информацию о согласовании проведения митингов 1 мая в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Актау и Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В социальных сетях отдельные лица распространяют ложные сообщения о том, что якобы акиматами Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актобе, Актау и Жанаозена согласовано проведение 1 мая т.г. митингов относительно военных действий на Украине. Данная информация не соответствует действительности", - заявили в Генпрокуратуре РК.

 
В ведомстве рассказали, что в этот день на центральных площадях населенных пунктов акиматами планируются провести только культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня единства народа Казахстана.
 
В пресс-службе напомнили, что порядок организации и проведения митингов регулируется законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", который принят 25 мая 2020 года. Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок.
 

Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления об организации и проведении мирных собраний в вышеуказанных городах не подавались либо по ним было отказано в согласовании. Таким образом, мирных собраний, организуемых в порядке данного закона, на 1 мая не предусмотрено. Соответственно, организация и участие в митингах, проводимых в нарушение закона, является противоправным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях - вплоть до 25 суток ареста", - пояснили в Генпрокуратуре.

 
Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по статье 400 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа, либо исправительных работ в размере до 200 МРП, или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов, либо ареста на срок до 50 суток, отметили в пресс-службе. 
 

Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению", - заключили в пресс-службе.

 

В Петропавловске 49 детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье

30.04.2022, 10:58 2156
В Петропавловске 49 детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье
Фото: pexels.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 АПРЕЛЯ - Прокуратура Петропавловска выявила, что исполнительный орган незаконно снял с очереди на жилье 49 детей-сирот, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокуратура Петропавловска провела анализ соблюдения жилищного законодательства местным исполнительным органом в отношении социально уязвимых слоев населения. В результате чего были установлены нарушения в части незаконного снятия с очереди лиц, относящихся к социально уязвимым слоям населения.
 

Так, местным исполнительным органом исключены ранее поставленные в очередь на получение жилья по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Принятыми мерами прокурорского реагирования в очереди на жилье были восстановлены 49 детей-сирот", - рассказали в ведомстве.

 
Данный вопрос находится на особом контроле органов прокуратуры.
 
В пресс-службе уточнили, что в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 14 943 гражданина, из них по категориям социально уязвимые слои населения - 5585, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - 1774.

Напомним, после скандала с программой "7-20-25" в Шымкенте планируют завести уголовное дело. Ранее в МИИР заявили, что должностных лиц, виновных в продаже кредитного жилья в Шымкенте, привлекут к ответственности.
 

В большинстве регионов Казахстана в субботу ожидаются осадки

30.04.2022, 08:57 3786
В большинстве регионов Казахстана в субботу ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В субботу, 30 апреля, на большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, шквалом. Лишь на востоке республики сохранится погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

 
На юге Алматинской области и в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 24-29 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, северо-востоке области, в горных районах Жамбылской области днем ожидается шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке, центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Атырауской области на востоке, юге, центре области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Костанайской, на северо-востоке Северо-Казахстанской, днем на севере, востоке Мангистауской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Абильшаиков покидает пост председателя правления НПП "Атамекен"

29.04.2022, 20:47 19201
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Нариман Абильшаиков отметил, что открывает новую страницу в своей жизни в новом проекте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Этот пост я пишу в последний день работы в качестве председателя правления НПП "Атамекен". Хочу сказать, что это был очень динамичный и сложный, но однозначно интересный этап моей жизни. Я не ставленник каких-либо групп, не сын влиятельных родителей, я человек от сохи, который в палате прошел путь от эксперта, начальника, директора департамента до главы НПП. Проработал в регионах, в том числе в самых крупных мегаполисах - Алматы и Алматинской области. Самым большим стимулом, который давал мне силы, была вера в важность нашего общего дела, вера в наш бизнес", - написал Абильшаиков в Facebook.

 
Он подчеркнул, что новый этап развития должен начаться с поддержки ассоциаций, палата должна взращивать и усиливать отраслевые ассоциации. Эта синергия даст многократно увеличенный потенциал для развития предпринимательства в каждой отрасли бизнеса. По словам Абильшаикова, также нужно усилить роль регсоветов, передать им функции выбора дирекции палат на местах. Члены правления должны избираться исключительно из представителей комитетов.
 

В Нур-Султане перекроют участок проспекта Кабанбай батыра

29.04.2022, 20:25 20251
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана предупреждает о начале среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 29 апреля по 2 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжинского шоссе до ул. Сарайшык.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 
Напомним, в столице в связи с проведением ремонтных работ с 25 апреля по 10 мая полностью перекрыто движение для автотранспорта по ул. Обаган - на участке от ул. Балкантау до ул. Арганаты. С 26 апреля частично перекрыто движение автотранспортных средств на участке от проспекта Женис до улицы Потанина.
 

В Мангистауской области за три месяца убили больше 2000 собак и кошек

29.04.2022, 19:38 21266
В Мангистауской области за три месяца убили больше 2000 собак и кошек
АКТАУ. 29 АПРЕЛЯ - За первый квартал 2022 года коммунальными ветеринарными службами региона отловлены и уничтожены 2200 бродячих собак и 201 кошка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Работы по отлову и уничтожению животных были проведены до марта, то есть до вступления в силу закона, который предусматривает гуманное отношение к животным, сообщает "Лада".
 

В Казахстане с 1 марта вступили в силу изменения в Закон Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными". Закон определяет, что жестокое обращение с животным - это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного. В соответствии со статьей 15 указанного закона отлов и уничтожение животных осуществляется только в случае их нападения на человека и в иных случаях, создающих угрозу жизни или здоровью человека, а также общественному порядку и безопасности. В связи с этим теперь отлов и уничтожение бродячих собак и кошек осуществляется только на основании поступивших от населения жалоб", - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Казбек Ташимов.

 
Напомним, в феврале в городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала животных, "чтобы успокоиться". Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". 16 февраля стало известно, что женщина избежала наказания.
 
Ранее в регионе дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
 
Число случаев беспричинной, бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. С января по сентябрь этого года зарегистрировано 50 таких правонарушений, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. Это только официальная статистика, реальное же число живодерств не известно.
 
В частности, в Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой. 
 
В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых коробочников, людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить.
 
19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео.
 

Житель Нур-Султана сдал в полицию раритетную винтовку

29.04.2022, 18:52 22231
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Мужчина принес в полицию французскую винтовку образца 1886 года. Со слов мужчины, оружие досталось ему от покойного деда и продолжительное время хранилось в доме, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Винтовка марки MANUFACTURE DARMES является французской магазинной винтовкой. Оружие стало первым в мире принятым на вооружение образцом нарезного оружия под патрон с бездымным порохом. Также в 1989 году винтовка стала первой в мире, получившей патрон с пулей оживальной формы (с заостренным носиком и скошенной задней частью). Несмотря на ряд недостатков, до второй половины 1930-х годов оставалась штатным оружием французской пехоты, сообщает Polisia.kz
 
В целях повышения уровня обеспечения общественной безопасности департамент полиции проводит акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За четыре дня проведения акции горожане добровольно сдали в полицию пять единиц оружия. 
 
За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия (в зависимости от его технического состояния).
 

Задержанным по делу о финансовой пирамиде вайнерам продлили срок содержания под стражей

29.04.2022, 16:22 23526
Задержанным по делу о финансовой пирамиде вайнерам продлили срок содержания под стражей
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - Задержанным по делу о финансовой пирамиде вайнерам продлили срок содержания под стражей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением следственного суда ходатайство органов следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Шерниязова и Туребаева", - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

 
Ранее сообщалось, что с санкции суда вайнеры взяты под стражу на 10 суток
 
Напомним, трех казахстанских блогеров - Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды. Вайнер Саидбаев объявлен в розыск. 

Блогеров и артистов начнут привлекать к уголовной ответственности за рекламу финпирамид.
 

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