Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 апреля на западе, центре и востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе, юге и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
30 апреля на юге, юго-востоке, центральной части Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
30 апреля на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.
30 апреля в центре, на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23 метра в секунду.
Днем 30 апреля на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.
30 апреля на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 30 апреля на востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
30 апреля на востоке Карагандинской области ожидается гроза.
30 апреля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.