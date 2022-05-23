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В Казахстане ожидаются дожди

22.05.2022, 10:37 12361
В Казахстане ожидаются дожди
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 МАЯ - На всей территории Республики Казахстан синоптики прогнозируют дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Северо-западный циклон вызовет обострение синоптических процессов - на всей территории РК ожидаются дожди, на юго-западе, юге, юго-востоке страны сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на юго-западе, северо-востоке республики с пыльной бурей. На северо-западе Казахстана на поверхности почвы ожидаются заморозки", - проинформировали в РГП "Казгидромет".

 
На большей части Туркестанской области ожидается гроза, в горных и предгорных районах град, шквал, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью в горных районах порывы до 25 метров в секунду. 

На юге, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра при грозе до 18-23 метров в секунду, порывы до 29 метров в секунду.

В центре Кызылординской области - пыльная буря, на севере, востоке, в центре области усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, ночью на востоке области гроза, шквал. 
 
Ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду.
 
На севере, западе, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на юге, западе, востоке области порывы до 23-28 метров в секунду.
 
На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, на северо-востоке области град, усиление ветра днем на западе области, порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, днем гроза, град.

Днем в северной половине Павлодарской области ожидается гроза, на западе области пыльная буря, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре ПавлодарскойКызылординской, на юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

новости по теме

В Жезказгане отключили свет и воду из-за аварии на ТЭЦ

21.05.2022, 18:35 24036
В Жезказгане отключили свет и воду из-за аварии на ТЭЦ
Фото: Depositphotos
ЖЕЗКАЗГАН. 21 МАЯ - Жители Жезказгана остались без света и горячей воды из-за аварии на городской ТЭЦ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня, 21 мая 2022 года, в 16.25 в городе Жезказгане в результате сильного толчка электротока и короткого замыкания произошло отключение ТЭЦ от электроснабжения. Службы ориентированы на устранение неполадок", - сообщили в пресс-службе горакимата.

 
Власти города обещают возобновить подачу электроэнергии и воды в течение полутора часов.
 
Ранее в Минэнерго сообщили, что энергооборудование на ТЭЦ Казахстана изношено на 70 - 80%. Средний возраст ТЭЦ составляет 61 год. 
 
В связи с частыми авариями в ведомстве было принято решение провести внеплановые проверки ТЭЦ.
 

В Алматы временно изменят маршруты движения в связи с автовыставкой

21.05.2022, 14:56 27266
В Алматы временно изменят маршруты движения в связи с автовыставкой
АЛМАТЫ. 21 МАЯ - В Алматы в связи с проведением автовыставки на площади "Астана" с 15.00 21 мая 2022 года до 20.30 22 мая 2022 года будут временно изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в акимате города, изменятся схемы движения следующих автобусов:
 
  • № 16 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Гоголя - далее по схеме. В западную сторону - улица Конаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 37 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай Батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 48 - в южную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Достык - далее по схеме. В северную сторону - проспект Достык - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 126 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Гоголя - далее по схеме. В западную сторону - улица Конаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 201 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 205 - в северную сторону - улица Желтоксан - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В южную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - улица Наурызбай батыра - далее по схеме;
  • № 206 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 209 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 210 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 224 - в восточную сторону - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме. В западную сторону - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - проспект Абылай хана - улица Толе би - далее по схеме. 

В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и попросили корректировать свой маршрут заранее.
 

Сильные дожди с грозами и пыльные бури обещают синоптики в Казахстане

21.05.2022, 10:46 30581
Сильные дожди с грозами и пыльные бури обещают синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Северо-западный циклон вызовет обострение синоптических процессов - на большей части РК ожидаются дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На западе, северо-западе, юго-востоке страны - сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на юго-западе, севере, юге республики - с пыльной бурей. На северо-восток и центр страны по-прежнему будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков", - сообщает "Казгидромет".

 
Днем на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, утром и днем на севере, западе области - пыльная буря, усиление ветра на севере, западе, в горных и предгорных районах до 15-20, днем временами до 23-28 метров в секунду. 
 
Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра на западе, юге, востоке до 18-23, при грозе порывы до 29 метров в секунду. 
 
На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью на западе области до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, в центре области порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
Днем на западе Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20, с порывами до 23-28 метров в секунду. 
 
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на западе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, на востоке, юге области порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на юго-востоке 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на юге, востоке области до 23 метров в секунду. 
 
В западной половине Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге области пыльная буря, усиление ветра ночью на севере, западе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, на севере, западе до 25 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью при грозе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, с порывами до 23 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град, ночью на юге, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. 
 
На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20, с порывами до 25 метров в секунду. 
 
На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидаются гроза, град, усиление ветра ночью на юге, востоке, днем на большей части до 15-20 метров в секунду. Ночью на юге, в горных и предгорных районах, днем на юге, севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра на юго-западе, северо-востоке области, в горных и предгорных районах до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

20.05.2022, 21:19 44121
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Карагандинской, Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 21 мая ожидается пыльная буря. Ветер южный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 мая в западной половине Акмолинской области ожидаются гроза, шквал, град. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на севере, западе области порывы 25 метров в секунду. 
 
Во второй половине дня 21 мая на западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Утром и днем на севере, западе области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, днем временами порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Шымкенте в конце дня 21 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем 21 мая на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
21 мая на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На западе, северо-востоке области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
21 мая ночью на северо-западе, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, ночью на юге, востоке, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
21 мая на севере, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, ночью на юге области, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду.
 
Утром и днем 21 мая на юге области, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, пыльная буря, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге и востоке области 18-23, при грозе порывы 29 метров в секунду.
 
21 мая на большей части Костанайской области ожидается дождь, на западе, севере области - сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 метров в секунду.
 
21 мая в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
21 мая на большей части Кызылординской области ожидаются днем дождь, на севере, юге, в центре области - гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, в центре области порывы 23-28 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
21 мая на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью при грозе порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 21 мая в Павлодарской области ожидается ветер южный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 мая на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на юге, востоке области порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 21, сутки 22 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 21, 22 мая на юге, севере области в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 22 мая порывы 23-28 метров в секунду. 
 

В Алматы ряд домов отключат от горячей воды

20.05.2022, 19:40 46211
В Алматы ряд домов отключат от горячей воды
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - Подача горячей воды будет ограничена в Турксибском районе города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", подача горячей воды ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы, будет ограничена: 
 
с 23 по 27 мая в контурах улиц:
 
  • Лисаковская - Волочаевская - Береке - Айша биби;
  • Таштитова - Хабаровская - Свердлова - Орджоникидзе. 
 
с 30 мая по 27 июня в контуре улиц:
 
  • Огарева - Калмаржын - Ахметова - Закарпатская. 
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
 

В Нур-Султане перенесли массовый велопробег

20.05.2022, 19:01 47061
В Нур-Султане перенесли массовый велопробег
Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В столице в честь начала нового велосезона и Года детей планируется провести массовый велопробег, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мероприятие состоится 28 мая, сообщает официальный сайт городского акимата со ссылкой на столичное управление физической культуры и спорта.
 
Ранее сообщалось, что массовый велопробег состоится 21 мая, однако из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие перенесено на 28 мая.
 
Массовый велопробег пройдёт на велодорожке дорожно-тропиночной сети зеленого пояса "Астана Орманы".
 
Участники преодолеют дистанцию в три километра. Регистрация начнется в 09.00, старт объявят в 10.00.
 
Организаторы подчеркивают, что велопробег не является спортивным состязанием.
 
Среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов.
 

Более 350 тысяч казахстанцев страдают игроманией

20.05.2022, 14:46 51511
Более 350 тысяч казахстанцев страдают игроманией
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Увеличить возрастной ценз для получения микрокредитов с 18 до 21 года предложил глава Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов в ходе парламентских слушаний в сенате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, это связано с проблемой игромании. Около 350 тысяч казахстанцев являются игроманами, большинство из них - подростки.
 

Студенты берут кредиты у микрокредитных организаций, чтобы сыграть в очередную азартную игру. Однако в дальнейшем они впадают в зависимость, и родители расплачиваются за их долги. Поэтому мы просим увеличить возраст выдачи микрокредитов с 18 лет до 21 года", - сказал Болысов на парламентских слушаниях.

 
Он также предложил пересмотреть систему оказания психологической помощи, ее доступности для детей и молодежи, поскольку лудомания (игромания. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) относится к серьезным зависимостям.
 

У каждого девиантного поведения есть свои психологические причины, помочь в решении которых могут только психологи. К сожалению, в нашей стране очень слабо развит институт психологии. Психологи в организациях образования не обладают всеми необходимыми навыками для работы с детьми. Именно поэтому мы предлагаем пересмотреть систему оказания психологической помощи", - подчеркнул Болысов.

 

Льготная ипотека "Отбасы банка" будет доступна во всех регионах Казахстана - Тугжанов

20.05.2022, 14:23 46016
Льготная ипотека "Отбасы банка" будет доступна во всех регионах Казахстана - Тугжанов
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Льготную ипотеку "Отбасы банка" планируют внедрить во всех регионах Казахстана, сообщил на парламентских слушаниях в сенате вице-премьер Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, отсутствие жилья - одна из главных проблем молодежи. 
 

На сегодняшний день региональные жилищные программы для молодежи уже реализуются в трех регионах: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, и до конца года аналогичные программы планируется реализовать и запустить в других регионах", - сообщил вице-премьер. 

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане снизят ежемесячный доход, необходимый для получения арендного жилья молодежью. 
 
По словам Тугжанова, до 2025 года для молодежи планируется предоставить 12 тысяч квартир.
 

В настоящее время на сберегательных жилищных депозитах "Отбасы банка" открыто более 500 тысяч депозитов молодежи до 25 лет на общую сумму более 250 млрд тенге. К 2025 году планируется довести количество жилищных накоплений молодежи до 800 тысяч депозитов", - заявил Тугжанов.

 

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