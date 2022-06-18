В Алматы запретят строительство на горных склонах

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - Власти Алматы намерены запретить строительство на горных склонах, сообщил на встрече с жителями Медеуского района аким города Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы собираемся в понедельник провести сессию маслихата, на которой будет принято решение о правилах застройки. И одним из главных моментов будет запрет на строительство на склонах", - сообщил Досаев.

Он также отметил, что склоны будут укреплять за счет посадки новых садов, как это делалось ранее. Аким пригласил всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении этой проблемы.

В числе актуальных вопросов аким также назвал обеспечение жителей Медеуского района стабильным электроснабжением, особенно это касается микрорайонов Кенсай и Каменское Плато.

Ведутся работы по реконструкции электрических сетей. До конца года планируется реконструировать 11 трансформаторных подстанций и 35 км электросетей. В результате обеспеченность электроснабжением увеличится с 60% до 85% в микрорайонах Кенсай и Каменское Плато. По оставшимся неохваченным участкам до конца июля будет проведен технический аудит. По итогам рассмотрят вопросы финансирования замены старых распределительных и трансформаторных подстанций на новые", - сообщил Досаев.

По словам главы города, дефицит базовой социальной инфраструктуры наблюдается в присоединенных новых территориях. В частности, в микрорайонах Музтау, Кольсай, Сулусай и Кенсай водоснабжение не централизовано и нет водоисточника. Кроме того, имеются проблемы с оказанием медуслуг. Более 8 тысяч жителей обращаются в поликлинику при клинической больнице № 5 и в поликлинику № 2, расположенные в 10 километрах.





В связи с этим в микрорайоне Кенсай выкуплено здание и выделены средства на ремонт для открытия новой семейно-врачебной амбулатории на 100 посещений в смену. Она откроется до конца года.





В микрорайонах Кольсай и Сулусай в фельдшерско-амбулаторных пунктах проведут ремонт зданий за счет спонсоров. Содержание и финансирование обеспечат из местного бюджета, а в микрорайоне Думан, который обслуживает только 1 семейная врачебная амбулатория, планируется строительство новой современной поликлиники. Оно запланировано на 2023 год.





Также до конца I квартала следующего года планируется завершить разработку ПСД на капитальный ремонт городской больницы «Алатау», снос и строительство здания для подстанции скорой помощи № 4.





Ранее аким сообщил , что в Алматы разрабатывается новый генеральный план города.



