В Комитете ветконтроля прокомментировали обнаружение ямы с мертвыми животными на пастбище Ассы под Алматы

Фото: gov.kz/Комитет ветконтроля
АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - По данным Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора по факту обнаружение ямы с трупами животных возле водозабора обсерватории, выяснения причин обнаружения трупов сельскохозяйственных животных и установления владельцев из представителей Енбекшиказахской районной территориальной инспекции КВКН, ветеринарной станции Енбекшиказахского района создана комиссия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По результатам эпизоотологического обследования будет предоставлена дополнительная информация. Также, по данным территориального подразделения, на летнем пастбище Ассы находятся сельскохозяйственные животные Райымбекского, Кегенского, Уйгурского, Енбекшиказахского и Талгарского районов Алматинской области, в среднем около 40 тысяч голов крупного рогатого скота, 130 тысяч голов мелкого рогатого скота, 15 тысяч голов лошадей", - прокомментировали в Комитете ветконтроля.
По данным ведомства, на территории летнего пастбища Ассы имеется одно сибиреязвенное захоронение и один типовой скотомогильник, которые соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.
В целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности на территории вышеуказанных районов области проведена вакцинация против сибирской язвы 423 400 голов КРС, 505 750 голов МРС, 71 000 голов лошадей, 9500 свиней и 360 голов верблюдов. Необходимо отметить, что ветеринарно-профилактические и диагностические мероприятия проводятся по 17 видам особо опасных болезней животных и птиц согласно плану ветеринарно-профилактических мероприятий на 2022 год", - отметили в пресс-службе.
Также отмечается, что со стороны ветеринарных специалистов МИО ведется постоянная разъяснительная работа с владельцами животных об обязанностях физических и юридических лиц по нормам Закона Республики Казахстан "О ветеринарии".
Эпизоотическая ситуация на летнем пастбище Ассы стабильная и находится на постоянном контроле у ветеринарной службы региона", - добавили в комитете.