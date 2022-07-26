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В Комитете ветконтроля прокомментировали обнаружение ямы с мертвыми животными на пастбище Ассы под Алматы

25.07.2022, 11:53 27791
В Комитете ветконтроля прокомментировали обнаружение ямы с мертвыми животными на пастбище Ассы под Алматы
Фото: gov.kz/Комитет ветконтроля
АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - По данным Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора по факту обнаружение ямы с трупами животных возле водозабора обсерватории, выяснения причин обнаружения трупов сельскохозяйственных животных и установления владельцев из представителей Енбекшиказахской районной территориальной инспекции КВКН, ветеринарной станции Енбекшиказахского района создана комиссия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам эпизоотологического обследования будет предоставлена дополнительная информация. Также, по данным территориального подразделения, на летнем пастбище Ассы находятся сельскохозяйственные животные Райымбекского, Кегенского, Уйгурского, Енбекшиказахского и Талгарского районов Алматинской области, в среднем около 40 тысяч голов крупного рогатого скота, 130 тысяч голов мелкого рогатого скота, 15 тысяч голов лошадей", - прокомментировали в Комитете ветконтроля. 

 
По данным ведомства, на территории летнего пастбища Ассы имеется одно сибиреязвенное захоронение и один типовой скотомогильник, которые соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. 
 

В целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности на территории вышеуказанных районов области проведена вакцинация против сибирской язвы 423 400 голов КРС, 505 750 голов МРС, 71 000 голов лошадей, 9500 свиней и 360 голов верблюдов. Необходимо отметить, что ветеринарно-профилактические и диагностические мероприятия проводятся по 17 видам особо опасных болезней животных и птиц согласно плану ветеринарно-профилактических мероприятий на 2022 год", - отметили в пресс-службе.

 
Также отмечается, что со стороны ветеринарных специалистов МИО ведется постоянная разъяснительная работа с владельцами животных об обязанностях физических и юридических лиц по нормам Закона Республики Казахстан "О ветеринарии".
 

Эпизоотическая ситуация на летнем пастбище Ассы стабильная и находится на постоянном контроле у ветеринарной службы региона", - добавили в комитете.

 

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Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

26.07.2022, 21:23 1266
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Жетысуской, Абайской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 27 июля в Кызылординской области ветер западный, северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
27 июля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. 
 
27 июля ночью в западной половине, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный, днем на северо-западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
27 июля на севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов. 
 
27 июля ночью на севере, востоке, днем на севере, западе Актюбинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
27 июля в Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
27 июля на юге Абайской области ожидается сильная жара - 36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
27 июля на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
27 июля в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
27 июля днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
27 июля ночью на юго-западе, днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Султанов о торговле на рынках: участники создавали искусственный дефицит и манипуляции с ценами

26.07.2022, 12:11 10571
Султанов о торговле на рынках: участники создавали искусственный дефицит и манипуляции с ценами
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Генеральная прокуратура в мае завершила проверку 122 рынков. Об итогах проверки рассказал на брифинге в СЦК вице-премьер - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Среди системных проблем отмечается отсутствие регламентации деятельности владельцев и администрации рынков; высокие арендные ставки за торговое место - до 15 тысяч тенге в день; навязывание администрацией рынка аффилированных поставщиков по оказанию дополнительных услуг", - сказал Бахыт Султанов.

 
Кроме того, в ходе проверок были отмечены случаи создания участниками рынка искусственного дефицита на товар и манипуляции с ценами.
 
Для решения вышеуказанных проблем МТИ совместно с Генпрокуратурой предлагает наделить собственника рынков персональной ответственностью за организацию торговли.
 
Кроме того, предлагается установить квалификационные и инфраструктурные требования к рынкам, а также создать информационную систему, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ к торговым площадям для отечественных товаропроизводителей.
 
Султанов уточнил, что данные нормы находятся на рассмотрении мажилиса парламента.
 

Со скольких лет можно будет управлять электросамокатом и понадобятся ли права - ответ МВД

26.07.2022, 11:50 11016
Со скольких лет можно будет управлять электросамокатом и понадобятся ли права - ответ МВД
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - В ходе брифинга заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев ответил на вопрос, нужны ли будут водителям электросамокатов права и сколько лет должно быть управляющему, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жандос Мураталиев отметил, что в законе о дорожном движении будет прописано, кто считается водителем электросамоката, какими он обладает правами и обязанностями. 
 

Наличие водительского удостоверения при управлении электросамокатами требоваться не будет", - сказал спикер.

 
При этом он отметил, что при выезде на электросамокате на проезжую часть, велополосу, полосу общественного транспорта или тротуар у управляющего электросамокатом должно быть достижение 16-летнего возраста.
 
Также он добавил, что электросамокаты должны быть оснащены фарами или катафотами для езды в темное время суток. 

Правила для электросамокатов прописали в стандарте Казахстана.
 

В Туркестанской области владелец зоны отдыха поменял русло реки, оставив 14 тысяч людей без воды

26.07.2022, 10:49 12701
В Туркестанской области владелец зоны отдыха поменял русло реки, оставив 14 тысяч людей без воды
Фото: Кадр с видео
ТУРКЕСТАН. 26 ИЮЛЯ - Без воды больше 14 тысяч жителей Ордабасинского района вынуждены жить несколько лет. Как заверили сельчане, бизнесмен - владелец зоны отдыха, решил поменять течение реки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вот, видите везде коттеджи. До этого в реке была рыба, теперь тут построили бассейны. А это вода, в которой купаются, идет в наши поселки, мы пьем эту воду. У нас безвыходное положение сейчас", - рассказал житель села Кайнар Данияр Калтаев.

 
Жители неоднократно пытались решить проблему, назначали бизнесмену встречу. Однако предприниматель, по словам жителей семи аулов, не стал прислушиваться к их просьбам, сообщает издание "Отырар".
 
Страдают от нехватки воды и фермеры. Житель села Теспе Каирбек Жанторе больше 30 лет выращивал арбузы и дыни, однако последние пять лет мужчина лишился своего дохода. Фермер говорит, что сейчас его земля пустует из-за отсутствия воды.

 
По словам акима Буржарского сельского округа Сергали Кулымбетова, бизнесмен незаконно изменил русло реки.
 

Мы, когда вышли с официальным письмом в Арал-Сырдарьинскую инспекцию, они ответили, что бизнесмен не имеет права таким образом перенаправлять реку. Мы предупредили их об этом. Какие меры будут предпринимать, мы пока не знаем, это нужно решать с областным акиматом", - сказал чиновник.

 
Территория, на которой находится зона отдыха, по документам относится к Шымкенту. Чтобы решить проблему, областной акимат направил письмо в городской акимат.
 

В феврале этого года у этих бизнесменов не было разрешения на строительство. Мы собрались и провели разъяснительную работу по вопросу водоснабжения. И инспекция предупредила, что нужно получить разрешение", - рассказал заместитель руководителя Ордабасинского районного отдела сельского хозяйства Нурболат Бермуратов.

 
По информации издания, взять интервью у владельца не удалось, бизнесмен не отвечал на звонки. Проблемы жителей выслушал охранник зоны отдыха и пообещал донести их до руководства.
 
Жители Ордабасинского района намерены жаловаться в столицу, если проблема не решится.
 
Недропользователи самовольно изменили русло реки для незаконной добычи золота в ВКО.
 

Ряд нотариальных доверенностей теперь можно оформить онлайн

26.07.2022, 09:49 14131
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Министерством юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Республиканской нотариальной палатой запущен пилотный проект «Цифровой нотариат», передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект «Цифровой нотариат» предусматривает удостоверение нотариальных доверенностей в электронном виде.

На первом этапе проекта задействованы нотариусы ЗКО, СКО и Павлодарской области.

По информации Минюста РК, данный проект позволит гражданам оформить в онлайн-режиме следующие виды доверенностей:

- на представление интересов во всех государственных органах и других компетентных органах, учреждениях, предприятиях всех форм собственности Республики Казахстан;

- на ведение наследственного дела;

- на ведение дел в судах Республики Казахстан.

Для получения услуги необходимо пройти на сайт enis.kz в сервис «Цифровые нотариальные действия».
 

Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

26.07.2022, 08:36 15826
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - На западе, днем на севере, в горных районах юго-востока Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на севере Актюбинской области - сильные дожди, с грозами, градом, шквалом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. По республике усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В восточной половине Казахстана сохранится погода преимущественно без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской областей, на юге Атырауской области, на юге, востоке Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Улытауской, Северо-Казахстанской областей, на юге Костанайской, Карагандинской областей, в предгорных районах Алматинской области сохранится сильная жара.
 
Днем на большей части Алматинской области, на западе, юге Жамбылской области, на севере, востоке Жетысуской области сохранится очень сильная жара.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

25.07.2022, 21:24 25321
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Абайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 июля на севере, северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 26 июля на юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду, сильная жара - 35 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
26 июля днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, севере области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 26 июля на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара - 40-42 градуса. Ветер северо-западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
26 июля днем на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 26 июля на севере Кызылординской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
26 июля днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35 градусов.
 
26 июля на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 35 градусов. В центре, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
26 июля на юге Абайской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ранее синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 26-28 июля.
 

В Мангистауской области 12 машин с туристами увязли в грязи после ливня

25.07.2022, 20:26 26786
Фото: ДЧС Мангистауской области
АКТАУ. 25 ИЮЛЯ - Спасатели Мангистауской области 25 июля вызволили 24 туриста, чьи автомобили из-за сильного ливня застряли в грязи недалеко от Жанаозена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из-за обильных осадков, выпавших накануне, 25 июля 12 автомобилей застряли в грязи недалеко от подземной мечети "Бекет-Ата". Самостоятельно им выбраться не удалось, туристы обратились в ДЧС, сообщает "Лада".
 
Операция по вызволению авто длилась больше двух часов. Медицинская помощь туристам не потребовалась.
 
Напомним, что 24 июля шесть автомобилей утонули в ливневых водах в Мангистауской области.
 
 

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