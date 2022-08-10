Какая погода ждет казахстанцев во вторник

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В Казахстане не зарегистрировано случаев инфицирования вирусом "Ланъя", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению COVID-19 , впервые вирус "Ланъя" обнаружили четыре года назад в результате геномного исследования.

В дальнейшем за два года тот же вирус обнаружили еще у 35 человек в двух провинциях Китая. У заболевших наблюдались следующие симптомы: лихорадка, усталость, кашель, миалгия, тошнота, головная боль, отсутствие аппетита.

Сообщается, что это зоонозная инфекция, то есть люди заражаются вирусом от больных животных.

Антитела к вирусу были выявлены у домашних питомцев - коз и собак. В дикой природе вирус обнаружен у землероек.