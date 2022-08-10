Какая погода ждет казахстанцев во вторник

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, в центре, днем на севере и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы градом и на юго-востоке шквалом, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
На севере республики ночью и утром ожидается туман, на юге утром и днем - пыльная буря.
На севере, востоке Карагандинской области, днем на севере, востоке Улытауской области, в восточной половине Акмолинской области, в горных районах Жамбылской области, днем в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь.
Днем на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, в Атырауской области сохраняется сильная жара.
На большей территории Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.