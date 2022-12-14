Жителей Петропавловска возмутило намерение администрации города потратить 75 миллионов тенге на ледяные конструкции

Многие горожане назвали такую "заботу" бессмысленной тратой бюджетных денег
Петропавловск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске завершен конкурс госзакупок на подготовку к зимним праздникам, в рамках которой планируется сооружение ледяных конструкций на сумму 75 миллионов тенге.
Пять лотов около месяца назад разметили на сайте госзакупок. Конкурс завершен, и через неделю подрядчики приступят к работам. Как рассказали в городском акимате, скульптуры художественной резки с внутренней подсветкой должны появится в пяти частях города, сообщает телеканал "Астана".
В данную сумму входит 5 горок, также ледяные фигуры в количестве 44 штуки, также световое оформление и различные конструкции изо льда", - поделились планами в отделе ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска.
Но многие горожане назвали такую "заботу" бессмысленной тратой бюджетных денег.
Тем более что из-за уже регулярных порывов на сетях "ледовые фигуры" то и дело возникают на улицах города", - говорится в материале.
Местные жители считают, что есть другие проблемы, на решение которых можно направить средства, например на отопление.
Нерационально. Зря тратят такие деньги. Не надо… Праздник закончится, и все снесут. Наверное, уже хватит делать шоу в Казахстане. Давайте просто сделаем какой-нибудь результат. Чтобы каждый день ходить и смотреть - вот, мы в этом году сделали вот это", - высказались горожане.
Напомним, накануне ночью в Петропавловске произошел прорыв трубы холодного водоснабжения на улице 314-й Стрелковой Дивизии. Администрация города обещала организовать подвоз воды жителям, оставшимся без водоснабжения.
Вчера в кулуарах правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, что в стране 17 энергообъектов нуждаются в незамедлительном ремонте.
Опять дело по форме собственности, кто это должен делать: частники, которые владеют станциями, наверное, они, там, где государство владеет, - государственный бюджет", - ответил Акчулаков.
Ранее он рассказал, что аварию в Экибастузе можно было избежать, оказав своевременное финансирование.