Гендиректора "Павлодарэнерго" уволили по требованию Скляра

Скляра не удовлетворил ответ на вопрос, как решается регулировка теплоснабжения концевых домов и в целом всего города

Фото: pavlodarenergo.kz

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Экибастуз. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель премьер-министра Роман Скляр подверг критике работу гендиректора АО "Павлодарэнерго".





В первую очередь Скляр поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения так называемых концевых домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина не удовлетворил Романа Скляра, информирует портал pavlodarnews.kz





Ваши параметры ни о чем не говорят людям, им нужно, чтоб в квартирах было тепло. Я вам ответственно заявляю: при температуре на подаче 65-66 градусов и должном гидравлическом режиме можно добиться нормальной температуры в квартирах. Это никуда не годится. Мало того что вы мои поручения не выполняете, так еще и ничего объяснить не можете", - сказал зампремьера.





Первый заместитель премьер-министра РК заверил Вадима Лесина, что сегодня же потребует у акционеров АО "Павлодарэнерго" снять его с занимаемой должности. Чуть позже во время телефонного разговора между Романом Скляром и с членом совета директоров АО "ЦАЭК" Сергеем Каном данный вопрос был окончательно решен.





Напомним, в АО "Павлодарэнерго" не смогли сказать, когда ситуация с теплом в Экибастузе нормализуется.





Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.





7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария . Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.





Дополнено 11.02.2023, 12.05





Также Роман Скляр побывал в школах №№ 7 и 11, где проверил работу батарей и системы теплоснабжения в целом. Сейчас все школы города учатся онлайн.





По словам руководителя отдела образования города Лауры Дисюповой, ситуация постепенно улучшается: при отпуске температуры 70 градусов на ТЭЦ воздух в школе №11 прогревается до 18-20 градусов. Как подчеркнул Роман Скляр, ситуация с недогревом ряда домов, детских садов и школ была и несколько лет назад даже при нормальной работе ТЭЦ. Он повторил, что и при нынешних параметрах на ТЭЦ можно было наладить работу, сообщает pavlodarnews.kz





Со своей стороны аким Экибастуза Аян Бейсекин заверил первого заместителя премьер-министра РК в том, что по всем проблемным домам и соцобъектам была проведена соответствующая подготовительная работа: прозведена качественная промывка и опрессовка сетей. При температуре на подаче 65-70 градусов нужно 2-3 дня для приведения в температурного режима в школах в санитарные нормы.





Роман Скляр потребовал подготовить все учебные заведения к началу следующей недели и перейти к обучению детей в школах с понедельника.



