07.02.2023, 15:10 43311
В Экибастузе школы перешли на дистанционное обучение из-за низкой температуры в зданиях
Идет работа по доведению температурного режима до нормативных параметров
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Экибастуз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе школы перешли на дистанционное обучение из-за низкой температуры в учебных заведениях.
По словам начальника отдела образования города Лауры Дисюповой, с 7 февраля школьники учатся дистанционно, а в детских садах работают дежурные группы, информирует Pavlodarnews.kz.
Как пояснили в городском акимате, 6 февраля на ТЭЦ Экибастуза в работе находились три котлоагрегата.
По этой причине на социальных объектах температурные параметры не соответствовали санитарным нормам. Сегодня, 7 февраля, школы переведены на дистанционной формат обучения. Идет работа по доведению температурного режима до нормативных параметров", - сообщили в акимате.
Отмечается, что накануне в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" информировали, что в январе-феврале периодически отмечаются нарушения в работе основного и вспомогательного оборудования станции. Причиной стали последствия аварии и ремонта на тепловых сетях в декабре прошлого года.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. В городе до сих пор продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей.
новости по теме
08.02.2023, 09:47 5361
Казахстанцы вернулись из Турции бортом МЧС
Они проживали в городе Газиантепе
Рассказать друзьям
Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 16 казахстанцев вернулись на родину из Турции бортом МЧС.
С ними вместе прилетели и двое граждан Кыргызстана. Они проживали в городе Газиантепе, сообщает "Хабар 24".
Напомним, ранее спецбортом МЧС в Турцию из Алматы отправили группу из 41 человека личного состава. Это сотрудники республиканского спасательного отряда и центра медицины катастроф. Специалисты оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.
Прибывшие рассказали о землетрясении.
Землетрясение началось примерно в 04.30 утра. После этого мы вообще не заходили домой. Поехали на работу, а оттуда сразу в аэропорт. Было невозможно передвигаться. На наших стенах пошли трещины, а некоторые здания и вовсе обрушились. Под завалами осталась моя коллега со своим маленьким ребенком и родителями. Сегодня нашли их тела", - рассказывает Айбобек Нарбеккызы.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,8 тысячи, раненых - более 30 тысяч.
Также землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пострадавших граждан Казахстана нет.
Разбор завалов на месте происшествия продолжается.
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи в преодолении последствий землетрясения в пострадавшие от землетрясения регионы Турции утром 7 февраля направились казахстанские спасатели и медики. Кроме того, глава государства поручил правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.
По данным МЧС, спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты. К оперативным поискам подключены кинологические расчеты, в случае обнаружения человека - собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.
МИД РК опубликовал номер телефона горячей линии, а также экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.
08.02.2023, 09:28 6716
В 2022 году Казахстан открыл 10 новых авиамаршрутов в семь стран
В прошлом году количество иностранных туристов увеличилось в три раза
Рассказать друзьям
Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году Казахстан открыл 10 новых авиамаршрутов в 7 стран, сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.
Теперь казахстанцы имеют возможность летать прямыми рейсами в такие города, как Милан (Италия), Ираклион (Греция), Нячанг (Вьетнам), Кувейт (Кувейт), Анкару (Турция), остров Маэ (Сейшелы) и в Тюмень (Россия)", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что открытие новых маршрутов позитивно повлияло и на динамику притока зарубежных туристов в страну. К примеру, в прошлом году количество иностранных туристов, посетивших Казахстан, увеличилось в 3 раза.
Сейчас Комитет туризма работает над открытием новых авиамаршрутов. По мере завершения работ мы проинформируем общественность. Открытие прямых рейсов тоже повышает туристическую привлекательность нашей страны. К примеру, в Атырауской области наблюдается рост туристов в 3,5 раза. Это связано с транзитным потенциалом региона. При этом каждый 4-й турист посещает город Алматы. За указанный период южная столица приняла рекордное количество туристов - более 1,2 млн гостей. До 1,5 млн возросло число туристов, посетивших горнолыжные курорты страны. Ежегодный прирост составил 20%. Количество горнолыжных туристов в стране сравнялось с количеством пляжных туристов", - отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.
Как сообщалось ранее, с 25 марта текущего года планируется возобновить полеты по маршруту Астана - Пекин с частотой три рейса в неделю.
Также ранее было восстановлено прямое авиасообщение между Алматы и Пекином.
08.02.2023, 08:10 9541
Казахстанец пропал во время землетрясения в Турции
Фото: Instagram/madiyev
Рассказать друзьям
Анкара. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец пропал во время землетрясения в Турции.
В Турции во время землетрясения пропал Мирус Курмашев, наш друг, международный агент технопарка Astana Hub. Как сообщил его брат Алмат Курмашев, на момент землетрясении он находился в Турции в городе Хатай. После землетрясения связь с ним прервалась. Связаться с ним родным и близким не удалось до сих пор", - написал на своей странице в Instagram генеральный директор технопарка Магжан Мадиев.
Он сообщил, что брат и друзья Мируса, казахстанские волонтеры ночью вылетели на поиски.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,4 тысячи, раненых - более 31 тысячи.
Также землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек, сообщает РИА Новости.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пострадавших граждан Казахстана нет.
Разбор завалов на месте происшествия продолжается.
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи в преодолении последствий землетрясения в пострадавшие от землетрясения регионы Турции утром 7 февраля направились казахстанские спасатели и медики.
Спасатели МЧС Казахстана вчера приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.
По данным МЧС, спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты. К оперативным поискам подключены кинологические расчеты, в случае обнаружения человека собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.
По оперативной информации, уже извлечено тело погибшего из-под завалов. Здесь спасатели будут производить разбор конструкций и спускаться вниз под обрушения для дальнейшего проведения поисков", - отметили в ведомстве.
МИД РК опубликовал номер телефона горячей линии, а также экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.
06.02.2023, 21:52 72066
Отменен рейс поезда из Алматы в Шымкент
Вместо отмененного поезда назначается на один рейс разовый поезд № 505/506, сформированный из стандартных вагонов
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По техническим причинам на один рейс отменяется курсирование пассажирского поезда "Тальго" № 25/26 сообщением Алматы-2 - Шымкент, отправлением со станции Алматы-2 6 февраля и со станции Шымкент 7 февраля, сообщает АО "Пассажирские перевозки".
Для перевозки пассажиров вместо отмененного поезда назначается на один рейс разовый поезд № 505/506, сформированный из стандартных вагонов. Отправление состава из Алматы - 6 февраля, из Шымкента - 7 февраля.
Пассажиры, отказавшиеся от поездки, получат полный возврат стоимости проезда. Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом", - сообщает пресс-служба АО "НК "ҚТЖ".
Напомним, 4 февраля в одном из вагонов поезда сообщением Петропавловск - Алматы произошел пожар. Поезд остановили в Карагандинской области.
06.02.2023, 16:00 87176
Обращений от граждан Казахстана после землетрясения в Турции не поступало - МИД
Фото: telegram/РИА Новости
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Обращений от граждан Казахстана за помощью после мощного землетрясения в Турции не поступало, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.
На 15.00 времени Астаты обращений от граждан Казахстана за помощью после мощного землетрясения на юго-востоке Турции не поступало. Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции, до настоящего времени пострадавших или погибших граждан РК в списках не значится. Одновременно с этим следует иметь в виду, что в связи с большим количеством разрушений спасательные работы еще продолжаются", - заявил Айбек Смадияров.
Напомним, в понедельник в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.
Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
В Малатье жертвами землетрясения стали 23 человек, еще 420 ранены, 140 зданий обрушились. Еще 6 человек погибли и 79 ранены в Диярбакыре. В провинции Шанлыурфе жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османийе - 5 человек погибли, 34 здания разрушены.
Позже сирийский Минздрав сообщил о росте числа жертв землетрясения в стране до 237 человек, пострадали 639 человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны.
Глава государства также сообщил о готовности Казахстана оказать соответствующую помощь Турции.
04.02.2023, 18:46 174011
Потребителям Риддера произвели перерасчет за недопоставленное тепло
Рассказать друзьям
Риддер. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Восточно-Казахстанской области в ходе проверки деятельности АО "Риддер ТЭЦ" установила факты недопоставки тепловой энергии населению и ухудшения качества теплоснабжения.
С целью защиты прав потребителей прокуратурой области в адрес департамента по регулированию естественных монополий ВКО внесен акт надзора о принятии мер по обеспечению перерасчета АО "Риддер ТЭЦ". В рамках рассмотрения представления прокуратуры департаментом вынесено предписание, по которому АО "Риддер ТЭЦ" возмещены убытки 21,7 тысячи потребителям путем перерасчета на сумму 63 млн тенге", - сообщили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС. Очередная авария на ТЭЦ города произошла в начале января текущего года. Тогда затопило багерную станцию. В январе стало известно, что у Риддерской ТЭЦ сменился владелец.
04.02.2023, 14:13 184051
В Алматы временно изменятся схемы движения некоторых автобусов
Изменения связаны со съемками фильма
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По информации транспортного холдинга города Алматы, 4 февраля с 12.00 до 08.00 5 февраля в связи со съемками художественного фильма будут временно изменены схемы ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в городском акимате.
В частности:
№ 45 - в восточном направлении - ул. Тимирязева - ул. Желтоксан - пр. Абая - пр. Достык - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Достык - пр. Абая - ул. Желтоксан - далее по схеме;
№ 95 и № 121 - в восточном направлении - ул. Сатпаева - ул. Желтоксан - пр. Абая - пр. Достык - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Достык - пр. Абая - ул. Желтоксан - ул. Сатпаева - далее по схеме.
В связи со съемками фильма с 12.00 4 февраля до 8.00 5 февраля будет временно закрыта для движения площадь Республики от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан.
На данной локации пройдут съемки с использованием пиротехники, дыма и массовки - возможны громкие звуки, дым. Компания, отвечающая за производство фильма, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства", - уточнили в акимате.
04.02.2023, 11:29 186931
МЧС намерено привлекать к ответственности туристов, которых приходится искать спасателям
Фото: ДЧС Туркестанской области
Рассказать друзьям
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана планирует на законодательном уровне урегулировать привлечения к ответственности туристов.
В текущий зимний период спасательными подразделениями осуществлено 14 поисково-спасательных работ по поиску 147 туристов, которые, путешествуя в горной местности, не смогли самостоятельно определить маршрут движения для возвращения домой", - сообщили в МЧС РК.
Отмечается, что ввиду отсутствия в территориальных подразделениях МЧС сведений о маршрутах следования данных туристов спасателями затрачивается большое количество ресурсов и времени на их поиски. В условиях горной местности, низких температур, осадков и других сложных климатических условий время реагирования является ключевым фактором, влияющим на жизнь и здоровье людей.
В этой связи МЧС инициировано предложение в закон "О туристской деятельности в Республике Казахстан" в части информирования территориальных подразделений МЧС о маршрутах следования туристов и наделения правами уполномоченного органа в сфере гражданской информирования территориальных подразделений МЧС о маршрутах следования туристов защиты определять порядок информирования территориальных подразделений МЧС о маршрутах их передвижения. Данные нормы планируется реализовать в рамках разрабатываемого закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты. В дальнейшем МЧС планирует на законодательном уровне урегулировать процедуру привлечения к ответственности туристов за игнорирования вышеуказанных норм", - уточнили в министерстве.
По данным ведомства, подразделениями МЧС на постоянной основе проводится агитационная работа среди населения с раздачей памяток о соблюдении правил безопасности при туристических походах, ведутся разъяснительные работы по необходимости информирования наших подразделений о маршрутах туристов, также проводится активная работа в социальных сетях. Кроме того, создаются специальные контрольно-спасательные пункты в горных местностях, на которых осуществляется круглосуточное дежурство спасателей.
На сегодняшний день ведется работа по созданию единой системы туристской навигации и запуска мобильного приложения смарт-навигатор Tau Go для любителей походов в горы, который будет интегрирован с базой ДЧС. Проводится работа по оцифрованию туристических маршрутов в горной местности с привязкой к системе 2ГИС (электронный справочник с картой местности), которая будет работать в офлайн-режиме. На маршрутах следования туристов устанавливаются информационные щиты с указанием телефонов экстренных служб и соблюдения мер безопасности. Также на отдельных участках горной местности Алматы построены 15 горных хижин, в которых туристы смогут переждать и получить аварийный комплект первой помощи. Рядом с хижинами установлены тревожные кнопки для передачи спутникового сигнала SOS на пульт "112" и "109" службы спасения (на стадии подключения)", - сообщили в МЧС.
Напомним, в начале года в течение нескольких дней проводилась спасательная операция по эвакуации туристов, застрявших в районе Бартогайского водохранилища.
Рано утром 3 января поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок), которые второго января 2023 года на двух автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Вечером 3 января спасатели, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова, обнаружили около 40 автомашин. Сообщается, что у многих авто закончилось топливо. Спасатели произвели дозаправку автомашин и произвели частичную эвакуацию людей с машинами в колонне.
Эвакуация оставшихся в снежном заносе людей и техники усложнялась тремя лавинами, сошедшими на дорогу. По состоянию на 09.00 5 января 2023 года из снежного заноса был эвакуирован 81 человек (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), вызволено 22 единицы автотехники. 5 января 2023 года в 21.45 все застрявшие в снежном заносе на Бартогайском водохранилище были эвакуированы.
Всего в аварийно-спасательных работах были задействованы около ста человек и порядка 40 единиц техники департамента по ЧС, РОСО, департамента полиции, облздрава, МИО, добровольцев-волонтеров.
Кроме того, сообщалось о поисках в горах Туркестанской области 12 человек.
Читаемое
08.02.2023, 08:10Казахстанец пропал во время землетрясения в Турции 08.02.2023, 09:285426В 2022 году Казахстан открыл 10 новых авиамаршрутов в семь стран 08.02.2023, 09:015346Казахстан выделит миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции 08.02.2023, 09:474401Казахстанцы вернулись из Турции бортом МЧС 08.02.2023, 09:133921В Экибастузе проведут масштабный ремонт системы теплоснабжения 03.02.2023, 10:12234786В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28225991Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 03.02.2023, 08:07210211В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46208691В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам 02.02.2023, 17:15195941Сенатор: Цифровой аутизм - болезнь XXI века 03.02.2023, 10:12234786В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 16.01.2023, 11:55231396Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53226956В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 03.02.2023, 15:28225991Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 27.01.2023, 18:22224926"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?