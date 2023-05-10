В Казахстане отмечают День Победы   

Фото: Depositphotos

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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 9 мая, в Республике Казахстан отмечают День Победы.





В 2023 году отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 78 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией, информирует РИА Новости.





День Победы - это не просто празднование в честь завершения одной из самых страшных войн в мировой истории. День Победы - это прежде всего праздник мужества, чести и отваги, напоминание о том, как важно быть единым народом.





Праздник 9 Мая - это также напоминание о том, какие ужасы, боль и страдание принесла эта война людям во всем мире. В День Победы часто говорят о том, как важно сохранять память о событиях Великой Отечественной войны, чтобы подобное больше никогда не повторилось.





Фото: Depositphotos





За время Великой Отечественной войны на фронт было призвано более 1 млн 200 тысяч казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.





Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу - они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.





По состоянию на 1 мая текущего года в Казахстане проживает 222 участника Великой Отечественной войны и лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также 60 106 других граждан, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне.





В их числе: жители блокадного Ленинграда - 78 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 175 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны - 2413 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне - 4 человека; труженики тыла - 57 436 человек.





Фото: Depositphotos





В Великой Отечественной войне Советский Союз потерял около 27 млн человек (40% всех людских потерь во Второй мировой войне), отмечает ТАСС.





Значительная часть пришлась на гражданское население страны. По данным советской Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в СССР оккупантами были полностью или частично разрушены более 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень.





Ранее стало известно, что в память об отцах, дедах и прадедах, о героях, прошедших войну, о тех, кто погиб на полях сражений и пропавших без вести, Русский дом в Алматы запускает онлайн-шествие "Бессмертный полк". 9 мая 2023 года в социальных сетях Русского дома в Алматы будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк".





Также в Алматы основные мероприятия 9 Мая пройдут в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.





В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев будет организована церемония возложения цветов с участием ветеранов и актива города, прохождение военнослужащих торжественным маршем, праздничный концерт эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы с участием звезд казахстанской эстрады.