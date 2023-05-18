В Алматы началось комплектование групп в детские сады

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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы стартует плановое массовое комплектование в государственные дошкольные организации на сайте - В Алматы стартует плановое массовое комплектование в государственные дошкольные организации на сайте balabaqsha.bilimalmaty.kz , сообщили в городском акимате.





В первую очередь распределение мест идет для внеочередников (дети военнослужащих, дети родителей, трудящихся в специальных организациях) и первоочередников (дети с инвалидностью, дети с особыми образовательными потребностями, дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети педагогов, дети, подошедшие в очереди, и другие категории). В этом году в дошкольные организации города Алматы планируется принять порядка 13 000 детей.





Отмечается, что с 16 по 18 мая будут доступны места в специальные (коррекционные) дошкольные организации для детей 2021, 2020, 2019, 2018 годов рождения, чья очередь подошла. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех 19 мая 2023 года в 6.57 утра.





Во время комплектования мест первоочередникам на номер телефона родителя или опекуна ребенка придет уведомление о подошедшей очереди. После получения уведомления у родителя или опекуна есть три приоритетных рабочих дня, чтобы получить направление в детский сад. Полученное направление необходимо предоставить в дошкольную организацию в течение пяти рабочих дней. По истечении этого времени направление аннулируется. При этом очередь ребенка пойдет в стоп-лист на 10 дней: в этот период он не может участвовать в распределении свободных мест. Через 10 дней очередь ребенка восстановится. Отметим, что процесс распределения мест полностью автоматизирован", - уточнили в акимате.





Далее начнется комплектование в детские сады общего типа.





• Первый этап для детей 2021 года рождения - 22 мая данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7.00 утра 23-25 мая. Свободные (оставшиеся) места (оставшиеся) будут доступны для всех очередников 26 мая в 6.57 утра.





• Второй этап для 2021 года рождения - 12 июня данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7.00 утра 13-15 июня. Свободные места (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 16 июня с 6.57 утра.





• Первый этап для детей 2020 года рождения - 29 мая данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7.00 утра с 30 мая по 1 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 2 июня в 6.57 утра.





• Второй этап для 2020 года рождения - 19 июня данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 07.00 утра 20-22 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 23 июня с 6.57 утра.





• 5 июня для детей 2019, 2018 годов рождения (очередников и первоочередников) места будут доступны с 07.00 утра 6-8 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 9 июня с 6.57 утра.





Таким образом, дошкольные организации размещают свободные места по понедельникам. Во вторник, среду и четверг они становятся доступны для внеочередников и первоочередников. В пятницу с 06.57 утра оставшиеся свободные места становятся доступны для всей очереди.





Дополним, что прием детей с направлениями в детские сады будет осуществляться по мере выбытия детей с предшкольной группы, так как согласно типовым правилам деятельности дошкольных учреждений дети предшкольных групп могут посещать детские сады до 1 августа.





Напомним, что информация о комплектовании групп, свободных местах, а также инструкция по получению направления размещены на сайте balabaqsha.bilimalmaty.kz . Если в списке доступных организаций отсутствует необходимый детский сад, то свободные места в данной организации отсутствуют. Свободные места можно посмотреть на сайте balabaqsha.bilimalmaty.kz в разделе "Просмотр статистики"





По всем вопросам, связанным с детскими дошкольными организациями и системой balabaqsha.bilimalmaty.kz (наличие свободных мест, постановка в очередь, выдача направлений, вход в личный кабинет и др.), можно обратиться в сall-центр по номерам: 1308, +7 (727) 338-33-88.





По техническим вопросам по номеру +7 (771) 030-17-48 (WhatsApp/звонки) в будние дни с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 - обеденное время).



