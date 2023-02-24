Адвокат назвал поспешными выводы военной прокуратуры в отношении суицида солдата-срочника в Жамбылской области
Фото: gov.kz
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Адвокат Сержан Пралиев, добившийся возобновления расследования по факту суицида солдата-срочника Бекбола Мираша на погранзаставе "Шолдала" в августе 2022 года, считает поспешными выводы военной прокуратуры о неподтвердившемся факте сексуального насилия над погибшим.
Как следует из информации агентства "Sputnik Казахстан", которое связалось с адвокатом по телефону, причина в том, что результаты экспертиз ДНК сослуживцев солдата еще не готовы.
По словам Пралиева, с тех пор, как расследование по факту суицида солдата-срочника Бекбола Мираша на погранзаставе "Шолдала" было возобновлено и удовлетворено его ходатайство о проведении ДНК-экспертизы в отношении всех военнослужащих погранзаставы, где произошла трагедия, никакой иной официальной информации от органов следствия он не получал. Также он утверждает, что к настоящему времени результатов ДНК-экспертизы нет - она еще не готова. Именно по этой причине он удивлен появлению официального сообщения Главной военной прокуратуры (ГВП), в котором, несмотря на продолжающееся расследование, категорически отрицается возможность сексуального насилия", - пишет сайт.
Ранее в пресс-релизе военной прокуратуры было заявлено, что версия о сексуальном насилии над совершившим суицид военным не подтвердилась.
Это у них надо спрашивать, почему они уже сейчас заявляют, что изнасилования не было. Вот такое скоропалительное высказывание. Мне они ничего не говорят. Сами выступили", - сказал Сержан Пралиев в телефонном разговоре.
Адвокат высказал свои предположения о том, почему такое сообщение от надзорного органа было опубликовано именно сейчас.
Я думаю так, что сейчас весенний призыв, и вся страна шуметь будет. Чтобы людей успокоить. Сейчас в пабликах везде про сексуальное насилие и тому подобное. Но, прямо так, утвердительно писать - это абсурдно вообще. Следствие еще даже не завершено. Просто логику куда девать? Взять наличие спермы везде. Как тогда понимать это? Так что это к военным прокурорам вопрос", - заявил Пралиев.
По его словам, точные сроки завершения и готовности экспертизы ДНК, назначенной в рамках следствия, назвать нельзя.
Сроков завершения экспертизы нет точных. Экспертов никто не имеет права торопить. Это может продлиться и месяц, и полтора, и два, и больше", - уточнил адвокат.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш.
В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано.
На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.
После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.