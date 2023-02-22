Военная прокуратура: Сексуальное насилие над совершившим суицид военным не подтвердилось

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Главной военной прокуратуре Республики Казахстан - В Главной военной прокуратуре Республики Казахстан рассказали о ходе расследования самоубийства военнослужащего срочной службы на заставе "Шолдала" в августе 2022 года.





На сегодняшний день в доведении до самоубийства путем превышения власти подозревается военнослужащий по контракту этой же заставы, который согласно материалам дела систематически психологически унижал и избивал Мираш Б., а также остальных военнослужащих срочной службы его призыва. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается и находится на особом контроле", - сказано в сообщении прокуратуры.





В в ведомстве заверили, что в ходе следствия проверены все версии произошедшего, в том числе версия возможного сексуального насилия, которая не подтвердилась.





Ходатайства адвоката рассмотрены в установленные сроки и были удовлетворены в порядке уголовно-процессуального законодательства.





Правомерность действий адвоката Пралиева С. по опубликованию обстоятельств уголовного дела рассматривается уполномоченным органом, дисциплинарной комиссией адвокатов", - отметили в пресс-службе.





Иная информация по досудебному расследованию с учетом неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.





Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.





Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.





После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено



