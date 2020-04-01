Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Аэропорт Нур-Султана приостановит все международные рейсы с 1 апреля, передает Kazakhstan Today.
С 00.00 1 апреля аэропорт Нур-Султана приостановит прием всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.
Напомним, с 1 апреля прием рейсов прекращается и в Алматы. Будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов, запланированных с 1 апреля 2020 года в Алматы, в другие международные аэропорты городов Республики Казахстан.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. С 28 марта усилились карантинные меры в столице и Алматы.
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