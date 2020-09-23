Air Astana возобновляет рейсы в Москву

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today -26 сентября Air Astana возобновляет полеты по маршруту Нур-Султан - Москва (Домодедово) на авиалайнере Boeing 767, передает Kazakhstan Today.

Первый рейс состоится 26 сентября, а последующие будут выполняться по средам. Стоимость билетов начинается от 91 800 тенге в обе стороны.

В компании подчеркнули , что рейсом могут воспользоваться только граждане России и Казахстана, а также лица, имеющие вид на жительство в РК. Иностранные граждане, прибывающие в Россию, должны пройти ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до вылета и заполнить анкету. Граждане России должны заполнить анкету и сдать тест в течение 72 часов после прибытия. Транзит через Москву в третьи страны временно запрещен.

Ранее сообщалось о возобновлении авиасообщения между Казахстаном и Россией с 21 сентября.

Авиасообщение Казахстана и Кыргызстана возобновляется с 20 сентября.

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