Аким Алматы возложил цветы к памятнику Абая

Алматы. 10 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и представители творческой интеллигенции возложили цветы к памятнику Абая, передает Kazakhstan Today.

В церемонии приняли участие Олжас Сулейменов, Мурат Ауэзов, Роллан Сейсенбаев, Бахытжан Канапьянов и другие.

День рождения Абая стал официальной праздничной датой. Этот день символизирует казахскую культуру, литературу и поэзию. Объявленный президентом год 175-летия великого писателя и мыслителя активизировал научно-исследовательскую работу поэтических и философских трудов поэта. Наследие Абая еще предстоит изучать, и не одному поколению. Но принципы, изложенные великим Абаем, в том числе трудолюбие, открытость знаниям, человеколюбие и чистота помыслов, будут актуальны всегда. С Днем Абая!" - написал аким Алматы в Instagram .

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал статью к 175-летию великого поэта, мыслителя Абая Кунанбайулы.

9 августа Министерство культуры и спорта Казахстана рассказало о том, как страна будет праздновать День Абая.

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