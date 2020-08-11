Система Orphus

Аким Алматы возложил цветы к памятнику Абая

10.08.2020, 19:07 5131
Аким Алматы возложил цветы к памятнику Абая
Алматы. 10 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и представители творческой интеллигенции возложили цветы к памятнику Абая, передает Kazakhstan Today. 
 
В церемонии приняли участие Олжас Сулейменов, Мурат Ауэзов, Роллан Сейсенбаев, Бахытжан Канапьянов и другие.
 

День рождения Абая стал официальной праздничной датой. Этот день символизирует казахскую культуру, литературу и поэзию. Объявленный президентом год 175-летия великого писателя и мыслителя активизировал научно-исследовательскую работу поэтических и философских трудов поэта. Наследие Абая еще предстоит изучать, и не одному поколению. Но принципы, изложенные великим Абаем, в том числе трудолюбие, открытость знаниям, человеколюбие и чистота помыслов, будут актуальны всегда. С Днем Абая!" - написал аким Алматы в Instagram.

 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал статью к 175-летию великого поэта, мыслителя Абая Кунанбайулы. 
 
9 августа Министерство культуры и спорта Казахстана рассказало о том, как страна будет праздновать День Абая.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая