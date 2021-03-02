Аким Алматы взял на личный контроль дело об убийстве

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отреагировал на просьбу жительницы города Ажар Абдрешевой оказать содействие в расследовании убийства ее супруга, передает Kazakhstan Today.

По словам Ажар Абдрешевой, неделю назад ее супруга Кенже Байниязова убил сотрудник акимата Алматы. Женщина считает , что убийца является водителем бухгалтера акимата и на место преступления прибыл на служебном автомобиле.

В связи с обращением алматинки Ажар Абдрешевой взял на личный контроль дело по факту убийства ее супруга. Подозреваемый взят под стражу. Поручил начальнику департамента полиции города К. Таймерденову обеспечить всесторонность и объективность расследования. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего", - написал аким Алматы на своей странице в Фейсбуке.





Как сообщил директор ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» Куанышбек Баяманов, подозреваемый в убийстве не является сотрудником акимата и госслужащим.





Он работает водителем ТОО «Хозяйственное управление города Алматы», которое обслуживает акимат, и по настоящее время числится в штате. В связи с проводимыми следственными действиями на работе отсутствует", - подчеркнул Баяманов.

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