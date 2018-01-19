Аким Астаны предупредил горожан о предстоящих морозах

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Аким Астаны Асет Исекешев предупредил горожан о предстоящих морозах, передает Kazakhstan Today.
"По данным Казгидрометцентра на следующей неделе, с 22 января, ожидается резкое похолодание, особенно с 23 по 26 января текущего года. Температура воздуха понизится до -35-40 градусов Цельсия. В этой связи я дал поручение всем городским службам подготовиться соответствующим образом к погодным условиям", - написал в Facebook аким Астаны.
В частности, энергетикам поручено обеспечить бесперебойную подачу тепло-и электроэнергии. Также управлению образования поручено проработать со всеми школами и детскими садами соответствующий алгоритм действий, управлению здравоохранения, полиции - быть готовыми оказывать содействие в случае необходимости.
"Будут проведены все необходимые мероприятия городскими службам. Обращаясь ко всем гражданам, строительным, торговым, транспортным организациям, прошу предусмотреть и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, особенно детей", - отметил Асет Исекешев.
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