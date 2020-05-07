Акимат Алматинской области запустил в социальных сетях акцию ко Дню Победы

Талдыкорган. 6 мая. Kazakhstan Today - Акиматом Алматинской области запущена акция-челлендж на двух языках, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне под хэштегом #никтонезабытиничтонезабыто, передает Kazakhstan Today.

В рамках проекта на официальной странице пресс-службы акима области ZhetysuPress в социальной сети "Инстаграм" публикуются видеопоздравления жителей области и всех желающих. На сегодня размещено уже более 50 видеороликов. Данный проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию идеи важности единства и выражение благодарности ветеранам и участникам войны, труженикам тыла и всем тем, кто перенес на себе все послевоенные тяготы", - сообщили в пресс-службе областного акимата .

Согласно правилам, в данной акции-челлендже могут принимать участие жители области и все, кто хочет сказать спасибо ветеранам, поздравить их с наступающим Днем Победы, исполнив песню, прочитав стихотворение или рассказав о своих родственниках - участниках войны.

Как подчеркивают в пресс-службе акима области, на данном этапе на странице размещено более 50 видеопоздравлений жителей области, самым младшим из которых 4-5 лет. Общее количество просмотров видеороликов составило более 40 тысяч, из них некоторые просмотрены более 1700 раз, при этом получено более 1000 положительных комментариев в поддержку данной инициативы и ее участников, что наглядно демонстрирует популярность акции и говорит о достижении поставленных задач.

Видеопоздравления продолжают поступать и будут опубликованы. В целом акция продлится до 8 мая, по ее итогам, 9 мая, наиболее популярные ролики будут опубликованы повторно, с объявлением благодарности за активное участие, отметили в акимате.

Напомним, в Казахстане 9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, 23 июня к ним присоединилась Словакия, 25 июня - Финляндия, 27 июня - Венгрия, 16 августа - Норвегия.

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 млн до 13 млн человек.

Казахстан внес неоценимый вклад в Победу над фашистами - на фронте были 1,2 млн казахстанцев, более 600 тыс. из них погибли. Как отметил недавно в интервью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев , Казахстан внес огромный вклад в достижение победы.

Всего лишь один факт: каждые 9 пуль из 10 отливались из свинца, произведенного в Казахстане. Мы поставляли на фронт мясо, продукты питания, одежду. Мы помним имена героев, если говорить о памяти, Героев Советского Союза: Талгата Бегельдинова, дважды Героя Советского Союза, Сергея Луганского, дважды Героя Советского Союза. Мы гордимся Алией Молдагуловой - буквально в возрасте 20 лет она стала снайпером, отдавшим свою жизнь на этой войне, и другими героями войны. Они, безусловно, постоянно находятся в народной памяти", - сказал глава государства.

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