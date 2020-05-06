Отрицать ключевую роль Советского Союза в достижении Победы - значит идти против истины - Токаев

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал, что значит для него День Победы и как в Казахстане относятся к этому великому празднику, передает Kazakhstan Today.

Как отметил интервьюер, Казахстан внес неоценимый вклад в Победу над фашистами - на фронте были 1,2 млн казахстанцев, более 600 тысяч из них погибли.

Для нас, казахстанцев, это великий праздник. Это день Великой Победы. Конечно же, пандемия вносит свои коррективы в празднование этого дня. Но прежде всего День Победы - это день памяти о тех, кто отдал свои жизни в этой самой жестокой, самой кровопролитной войне в истории человечества. 7 мая я планирую выступить здесь, в президентской резиденции, и, конечно же, высказаться о нашей общей Великой Победе. Вы правильно отметили, что Казахстан внес огромный вклад в достижение победы. Всего лишь один факт: каждые 9 пуль из 10 отливались из свинца, произведенного в Казахстане. Мы поставляли на фронт мясо, продукты питания, одежду. Мы помним имена героев, если говорить о памяти, Героев Советского Союза: Талгат Бегельдинов, дважды Герой Советского Союза, Сергей Луганский, дважды Герой Советского Союза. Мы гордимся Алией Молдагуловой - буквально в возрасте 20 лет она стала снайпером, отдавшим свою жизнь на этой войне, - и другими героями войны. Они, безусловно, постоянно находятся в народной памяти", - сказал глава государства.

Токаев напомнил, что его отец написал автобиографический роман "Солдат ушел на войну", где фактически рассказал все о том, что ему довелось пережить.

Действительно, война была великим испытанием для всего народа. И надо сказать, что до самых последних дней для него День Победы, день 9 Мая, был самым главным праздником", - сказал президент.

По его воспоминаниям, в семье не было принято отмечать день рождения отца, но День Победы отмечали непременно.

В ходе интервью речь зашла об особой роли Казахстана в восстановлении народного хозяйства после войны.

Надо сказать, что послевоенное восстановление экономики было делом общим. Казахстан, естественно, принял самое активное участие в восстановлении экономики Украины, Белоруссии и даже Российской Федерации. Буквально эшелонами шли заводы, фабрики, поскольку в свое время они были эвакуированы на территорию Казахстана и теперь возвращались назад. Но и та продукция, которая производилась в самом Казахстане - будь это продукты питания, обмундирование и, самое главное, специалисты - они отправлялись именно в те республики, и я полагаю, что это было общее дело, общий порыв. Советский Союз вышел из Второй мировой войны великой державой", - сказал Токаев.

Михаил Гусман также поинтересовался, как глава государства относится к попыткам некоторых зарубежных политиков принизить роль Советского Союза в Победе над фашизмом и фальсифицировать историю.

Я категорически против фальсификации истории. Конечно же, заслуги наших союзников в те годы - Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других государств - умалять нельзя. Мы были союзниками в борьбе против нацистского режима. Но и отрицать ключевую роль Советского Союза в достижении победы - это значит идти против исторической истины. Буквально каждый непредубежденный человек признает, что именно Советский Союз понес самые большие человеческие потери и материальные потери", - заявил Токаев.

Он пожелал здоровья оставшимся ветеранам войны. Людям, которым посчастливилось жить в мирное время, президент пожелал помнить о бедах и жестокостях ушедшей войны, не забывать беспримерный подвиг наших отцов в этой войне.

И, в-третьих, конечно же, я хотел бы пожелать всем мира", - резюмировал Токаев.

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