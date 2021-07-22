Акмолинцы выходят на протест: комиссия партийного контроля партии Nur Otan откликнулась на обращение сельчан

КОКШЕТАУ. 21 ИЮЛЯ - Электоральная кампания по выборам в акимы сел, поселков и сельских округов набирает обороты и выявляет отдельные проблемы, которые требуют своего внимания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Аршалынском районе жители села Берсуат в своем обращении касательно участия в избирательной кампании самовыдвиженца Айгуль Балтабаевой, которая является членом партии Nur Otan, подняли вопрос о нарушении прав владельцев условных земельных долей (земельных паев), которые в силу сложившихся обстоятельств в свое время передали их в пользование крестьянским хозяйствам, сообщили в пресс-службе партии Nur Otan.

Жители уверяют, что порой они не знают, кто их паями пользуется, не говоря о выплате положенных дивидендов.

В связи с этим комиссией партийного контроля Аршалынского территориального филиала партии Nur Otan данный вопрос будет рассмотрен для выработки рекомендаций и принятия мер в случае нарушения прав населения", - сообщили в филиале партии.

Как сообщает портал "Кокшетау Азия" , жители поселка Берсуат узнали, что у них есть земельные паи из ответа местного территориально избиркома.

В материале отмечается, что заведующая сельским клубом и член партии Nur Otan Айгуль Балтабаева решила принять участие в выборах сельского акима. Женщина собрала подписи избирателей и направила в территориальный избирательный комитет. Вскоре оттуда пришел ответ, что у нее обнаружили мизерный земельный пай: 0,002%.

Сколько судились в суде насчет этих паев, нам сказали, что у вас ничего нет, а тут, как только выдвинула кандидатуру в акимы, тут же земельная доля нашлась", - рассказала изданию Айгуль Балтабаева.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства