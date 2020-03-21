Алматинец ради забавы имитировал самоубийство из-за коронавируса (ВИДЕО)

В ходе мониторинга интернет-пространства выявлено видео, на котором мужчина имитирует самоубийство по причине коронавируса", сообщает портал Polisia.kz.
Полицейские установили личность мужчины, нашли его и допросили.
Это гражданин Д. - житель Алматы. Мужчина рассказал, что постановочную съемку сделал ради забавы и адресовал ее узкому кругу знакомых. Он принес свои извинения казахстанцам. С ним проведена праворазъяснительная беседа", - сообщили в пресс-службе полиции города.
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