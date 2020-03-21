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Алматинец ради забавы имитировал самоубийство из-за коронавируса (ВИДЕО)

20.03.2020, 16:16 9829
Алматинец ради забавы имитировал самоубийство из-за коронавируса (ВИДЕО)
Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - В Алматы задержан мужчина, имитировавший самоубийство из-за короновируса, передает Kazakhstan Today. 
 

В ходе мониторинга интернет-пространства выявлено видео, на котором мужчина имитирует самоубийство по причине коронавируса", сообщает портал Polisia.kz

 
Полицейские установили личность мужчины, нашли его и допросили. 
 

Это гражданин Д. - житель Алматы. Мужчина рассказал, что постановочную съемку сделал ради забавы и адресовал ее узкому кругу знакомых. Он принес свои извинения казахстанцам. С ним проведена праворазъяснительная беседа", - сообщили в пресс-службе полиции города.


 

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