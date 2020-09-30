Алматинские полицейские рассказали, какие новые развязки и улицы появятся в городе

Алматы. 29 сентября. Kazakhstan Today - В городе продолжается строительство трех транспортных развязок: проспект Рыскулова - улица Емцова, проспект Сейфуллина - улица Жансугурова, улица Бухтарминская - Кульджинский тракт, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , пробиваются две улицы: проспект Абая от улицы Ауэзова до границы города и улица Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара.

Произведена реконструкция проспекта Суюнбая от улицы Хмельницкого до улицы Шолохова с устройством левоповоротного съезда с улицы Шолохова, протяженностью 1,035 километра.

По пробивке проспекта Абая предусмотрено строительство шестиполосной дороги (по три в каждую сторону), протяженностью 3 километра, от улицы Яссауи до границы города, с устройством тротуаров и велосипедных дорожек на каждой стороне. Также предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении с улицей Ауэзова.

По пробивке улицы Саина предусмотрено строительство шестиполосной дороги (по три в каждую сторону), а также двухполосных местных проездов, протяженностью 3,2 километра, с устройством тротуаров и велосипедных дорожек с каждой стороны от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара.

Также предусмотрено строительство пяти надземных пешеходных переходов. Сейчас ведется строительство восьми надземных пешеходных переходов.

Строительство дорог в восьми микрорайонах, на 304 улицах ведется строительство новых дорог протяженностью 84 километра.

В целях исключения лобового столкновения автотранспорта, ведутся работы по установке дорожного ограждения на разделительной полосе, протяженностью 3,5 километра, по проспекту Рыскулова от улицы Кудерина до улицы Бокейханова.

Кроме того, ведутся работы по разработке проектно-сметной документации по строительству 70 регулируемых пешеходных переходов и 30 светофорных объектов, а также по оснащению LED-освещением 70 нерегулируемых пешеходных переходов. Реализация данных проектов запланирована на 2021 год.

Вместе с тем, ведутся работы по устройству выделенных полос для общественного транспорта, общей протяженностью 27 километра.

Ранее сообщалось , что в Алматы увеличат число светофоров с дополнительной секцией для поворотов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства