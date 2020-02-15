Алматинскую белку перенесут на территорию Атакента

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Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы скульптуру белки перенесут с площади перед Атакентом на территорию выставочного центра. Об этом сегодня на брифинге сообщил аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов, передает корреспондент агентства.

Как отметил Рахимбетов, мнения жителей города о знаменитой белке разделились, часть выступают за ее демонтаж, часть - против.

С учетом общественного мнения принято решение не демонтировать скульптуру. Она будет перенесена на территорию Атакента", - сказал он, уточнив, что перенос планируется осуществить в марте.

Также аким района проинформировал, что в настоящее время ведется разработка эскизных проектов площади перед Атакентом. Готовые эскизы вынесут на обсуждение.

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