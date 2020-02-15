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Алматинскую белку перенесут на территорию Атакента

14.02.2020, 14:59 16849
Алматинскую белку перенесут на территорию Атакента
Art Energy Almaty/facebook
Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы скульптуру белки перенесут с площади перед Атакентом на территорию выставочного центра. Об этом сегодня на брифинге сообщил аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов, передает корреспондент агентства.
 
Как отметил Рахимбетов, мнения жителей города о знаменитой белке разделились, часть выступают за ее демонтаж, часть - против. 
 

С учетом общественного мнения принято решение не демонтировать скульптуру. Она будет перенесена на территорию Атакента", - сказал он, уточнив, что перенос планируется осуществить в марте.

 
Также аким района проинформировал, что в настоящее время ведется разработка эскизных проектов площади перед Атакентом. Готовые эскизы вынесут на обсуждение.
 
 
Гигантская белка на Атакенте появилась летом 2018 года. Ее создал британский художник Алекс Ринслер. Общая стоимость проекта составила 23 млн тенге, из которых 15 млн были выделены из городского бюджета. Позднее заявлялось о планах преображения скульптуры с заменой соломы на переработанный пластик, а деньги на это собрать путем краудфандинга. Горожане раскритиковали предложение о реновации, призвав отдать деньги больным детям. 
 

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