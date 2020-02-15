Алматинскую белку перенесут на территорию Атакента

Art Energy Almaty/facebook
Как отметил Рахимбетов, мнения жителей города о знаменитой белке разделились, часть выступают за ее демонтаж, часть - против.
С учетом общественного мнения принято решение не демонтировать скульптуру. Она будет перенесена на территорию Атакента", - сказал он, уточнив, что перенос планируется осуществить в марте.
Также аким района проинформировал, что в настоящее время ведется разработка эскизных проектов площади перед Атакентом. Готовые эскизы вынесут на обсуждение.
Ранее сообщалось, что скульптуру соломенной белки было решено демонтировать.
Гигантская белка на Атакенте появилась летом 2018 года. Ее создал британский художник Алекс Ринслер. Общая стоимость проекта составила 23 млн тенге, из которых 15 млн были выделены из городского бюджета. Позднее заявлялось о планах преображения скульптуры с заменой соломы на переработанный пластик, а деньги на это собрать путем краудфандинга. Горожане раскритиковали предложение о реновации, призвав отдать деньги больным детям.
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