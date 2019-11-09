Алматы. 8 ноября. Kazakhstan Today - В акимате Алматы решили судьбу гигантской соломенной белки, передает корреспондент агентства.

Скульптура будет демонтирована по поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева, сообщил на заседании Общественного совета города глава управления культуры Эрнар Курмашев.

Он пояснил, что в городе проводится работа по демонтажу малых архитектурных форм, "которые портят облик города".

Как сообщалось ранее, гигантская белка на Атакенте появилась летом 2018 года . Ее создал британский художник Алекс Ринслер. Общая стоимость проекта составила 23 млн тенге, из которых 15 млн были выделены из городского бюджета. В этом году стало известно о планах преображения этой соломенной скульптуры, при этом солому намеревались заменить на переработанный пластик, а деньги на это собрать путем краудфандинга. Горожане раскритиковали предложение о реновации, призвав отдать деньги больным детям

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