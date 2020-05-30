Алматинцы, устроившие вечеринку на Кок-Жайлау, оштрафованы

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Организаторы вечеринки во время карантина на Кок-Жайлау близ Алматы привлечены к ответственности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в природоохранной прокуратуре, к лицам, причастным к организации данного мероприятия, за нарушения требований законодательства и карантинного режима применены административные меры.

Инспекторами Государственного национального природного парка гражданин Е.А. привлечен к административной ответственности по статье 367 КоАП с наложением штрафа в размере 100 МРП за нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах. Гражданин А.А. привлечен к административной ответственности по статье 372 КоАП с наложением штрафа в размере 10 МРП за засорение леса отходами на особо охраняемой природной территории.

Отмечается, что в связи с действующим режимом карантина на территории города Алматы, проезд через экологические посты (восемь постов) в нацпарк запрещен. Однако посетители прибывают через прилегающие поселки (Казачка, Алма-Арасан, Кок Шокы, Дачное общество "Арасан") и по горным тропам (Просвещенец, Горельник, Ак-Каин, Кимасар и др.), которые сложно контролировать.

Кроме того, стало известно, что управление туризма направило письмо в Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК о необходимости создания рейнджерской службы в целях соблюдения правил посещения и обеспечения порядка на территории нацпарка.





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