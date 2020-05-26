Водитель внедорожника на Кок-Жайлау оштрафован

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Эта была моя последняя капля терпения, то что сегодня я увидел это было просто ужас, на протяжении 6 лет которые я ходил в горы такое вижу впервые! Столько мусора даже на свалке нет. Бутылки от водки пива, тарелки, ложки кружки, обвёртки и много разного хлама. Да, Кок жайлау является излюбленным местом для туристов, но то что вы натворили за два дня это просто катастрофа для нашей Эко природы!мусор лежал везде, вдоль тропы на полянках где стояли палатки ??, даже некоторые личности во время ночёвки ночью не хотели далеко идти от своей палатки, и ходили в туалет по большому вдоль тропы. Я не говорю что там никогда не было мусора, всегда друзья старались убирались за другими. Но количество мусора за эти выходные просто превысили все нормы. По информации социальных сетей, и когда понимался на закат ?? на кок жайлау тобиш в ночь с 23-24 там организовывали кино ночь @steppe_spirit @gornomen @mountainkings.kz @gladiatr.almaty @kyran_talapbek и возможны были другие компании, если есть информация пишите добавлю! Так же были просто туристы которые самостоятельно пришли ночевать на кж. Но я сам являюсь свидетелем того что 70% туристов прибыли на киноночь!!! Это обращение ко всем, тем кто неравнодушен к порче нашей Эко природы, до каких пор люди будут оставаться безнаказанным, при этом зарабатывая деньги ??! @akimat_almaty прошу обратить внимание! Мусор мне никогда не сложно собирать, но сегодня я просто не смог столько унести ! Ребята поддержите репостом???? @ecology__planet @club.ecologyoflife_almaty
Инспекторами ГНПП за нарушение природоохранных норм в области особо охраняемых природных территорий был привлечен водитель вышеуказанной автомашины к административной ответственности по части 3 статьи 367 КоАП РК с наложением административного штрафа в размере 100 МРП", - сообщили в Министерстве экологии.
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