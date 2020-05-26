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Водитель внедорожника на Кок-Жайлау оштрафован

25.05.2020, 14:31 7615
Водитель внедорожника на Кок-Жайлау оштрафован
Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Водитель внедорожника на Кок-Жайлау оштрафован, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена группа людей, отдыхающая на территории Кок-Жайлау во время карантина. Один из участников мероприятия заехал на территорию на внедорожнике.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, массовое мероприятие состоялось 24 мая 2020 года. 

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Эта была моя последняя капля терпения, то что сегодня я увидел это было просто ужас, на протяжении 6 лет которые я ходил в горы такое вижу впервые! Столько мусора даже на свалке нет. Бутылки от водки пива, тарелки, ложки кружки, обвёртки и много разного хлама. Да, Кок жайлау является излюбленным местом для туристов, но то что вы натворили за два дня это просто катастрофа для нашей Эко природы!мусор лежал везде, вдоль тропы на полянках где стояли палатки ??, даже некоторые личности во время ночёвки ночью не хотели далеко идти от своей палатки, и ходили в туалет по большому вдоль тропы. Я не говорю что там никогда не было мусора, всегда друзья старались убирались за другими. Но количество мусора за эти выходные просто превысили все нормы. По информации социальных сетей, и когда понимался на закат ?? на кок жайлау тобиш в ночь с 23-24 там организовывали кино ночь @steppe_spirit @gornomen @mountainkings.kz @gladiatr.almaty @kyran_talapbek и возможны были другие компании, если есть информация пишите добавлю! Так же были просто туристы которые самостоятельно пришли ночевать на кж. Но я сам являюсь свидетелем того что 70% туристов прибыли на киноночь!!! Это обращение ко всем, тем кто неравнодушен к порче нашей Эко природы, до каких пор люди будут оставаться безнаказанным, при этом зарабатывая деньги ??! @akimat_almaty прошу обратить внимание! Мусор мне никогда не сложно собирать, но сегодня я просто не смог столько унести ! Ребята поддержите репостом???? @ecology__planet @club.ecologyoflife_almaty

Публикация от Nurbol (@nuryk_tri)

 

Инспекторами ГНПП за нарушение природоохранных норм в области особо охраняемых природных территорий был привлечен водитель вышеуказанной автомашины к административной ответственности по части 3 статьи 367 КоАП РК с наложением административного штрафа в размере 100 МРП", - сообщили в Министерстве экологии. 

 
В ведомстве попросили граждан соблюдать режим карантина и в случае обнаружения подобных фактов сообщить по телефонному номеру: 297 07 72 (Алматы).

 
По данным министерства, в связи с действующим режимом карантина на территории города Алматы проезд через экологические посты (8 экопостов) в Иле-Алатауский государственный национальный природный парк (ГНПП) запрещен. Однако территория Иле-Алатауского ГНПП является обширной, и посетители прибывают на территорию ГНПП через горные тропы (Просвещенец, Горельник, Ак-Каин, Кимасар и т.д.), по которым осуществить контроль сотрудниками ГНПП не возможен. Также проезд на территорию Кок-Жайлау осуществляется по ущелью Казачка, где расположены прилегающие поселки Казачка, Алма-Арасан, Кок Шокы, дачное общество "Арасан" с населением более 5000 человек. 
 

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