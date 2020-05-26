Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Водитель внедорожника на Кок-Жайлау оштрафован, передает Kazakhstan Today.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена группа людей, отдыхающая на территории Кок-Жайлау во время карантина. Один из участников мероприятия заехал на территорию на внедорожнике.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, массовое мероприятие состоялось 24 мая 2020 года.





Инспекторами ГНПП за нарушение природоохранных норм в области особо охраняемых природных территорий был привлечен водитель вышеуказанной автомашины к административной ответственности по части 3 статьи 367 КоАП РК с наложением административного штрафа в размере 100 МРП", - сообщили в Министерстве экологии.

В ведомстве попросили граждан соблюдать режим карантина и в случае обнаружения подобных фактов сообщить по телефонному номеру: 297 07 72 (Алматы).





По данным министерства, в связи с действующим режимом карантина на территории города Алматы проезд через экологические посты (8 экопостов) в Иле-Алатауский государственный национальный природный парк (ГНПП) запрещен. Однако территория Иле-Алатауского ГНПП является обширной, и посетители прибывают на территорию ГНПП через горные тропы (Просвещенец, Горельник, Ак-Каин, Кимасар и т.д.), по которым осуществить контроль сотрудниками ГНПП не возможен. Также проезд на территорию Кок-Жайлау осуществляется по ущелью Казачка, где расположены прилегающие поселки Казачка, Алма-Арасан, Кок Шокы, дачное общество "Арасан" с населением более 5000 человек.

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