Опрос: 62% водителей в Алматы отметили резкое ухудшение пропускной способности улиц

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Агентство Kazakhstan Today провело опрос среди читателей на тему: Как Вы относитесь к изменениям на улицах Алматы, включая полосы BRT, превращение улиц в односторонние и прочим нововведениям?

Вопросы адресовались водителям личного автотранспорта и пешеходам, которые пользуются общественным транспортом.

Большая часть респондентов - 62% - водят машины. Они отметили резкое ухудшение пропускной способности улиц, усложнение передвижения, что критически повлияло на количество пробок.

Еще 12% участников опроса, которые также водят машину, считают, что с нововведениями ездить стало лучше и удобнее.

17% читателей из числа пешеходов отметили для себя улучшения в движении общественного транспорта, а 5% считают, что движение автобусов, напротив, ухудшилось.

Остальные 8% участников выбрали ответ "мне все равно".

Напомним, в прошлом году в Алматы был введен ряд изменений в движении автотранспорта. В частности, в декабре на отрезке улицы Масанчи, от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра, введено одностороннее движение автомобилей в южном направлении. Работы проведены в рамках развития велоинфратсруктуры города.

В ноябре 2020 года в Алматы презентовали проект по совершенствованию организации дорожного движения и повышению уровня дорожной безопасности на 2020-2023 годы. План охватывает вопросы повышения эффективности организации дорожного движения, повышения безопасности пешеходов, повышения безопасности улично-дорожной инфраструктуры, пробивки и реконструкции улично-дорожной сети, а также вопросы развития парковочного пространства

Предусматривается модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением, которая обеспечит регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени, с учетом фактической интенсивности движения по направлениям, подсчет статистики движения транспорта, приоритетный пропуск специализированного транспорта.

Кроме того, в текущем году был представлен обновленный вариант комплексной схемы организации дорожного движения. Он предусматривает введение одностороннего движения по улицам Ауэзова, Достык и другим.

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