Алматы готовится к учебному году в офлайн-режиме - Сагинтаев

Фото из открытых источников

АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в эфире программы Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал, планируется ли вакцинировать детей от КВИ и каким будет предстоящий учебный год, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Аким Алматы напомнил, что сейчас прививки делают только лицам, достигшим 18 лет. Администрация города ориентируется на исследования разработчиков вакцины - российский НИЦЭМ имени Николая Гамалеи. Детей младше производители не рекомендуют для вакцинации.

Сагинтаев добавил, что институт ведет исследования. И, возможно, появится облегченная вакцина, которая позволит вакцинировать детей после 12 лет.

В то же время, Pfizer официально одобрил свою вакцину для детей этого возраста. Главой государства было принято решение ускорить поставку этой вакцины. Что особенно актуально, учитывая приближающийся учебный год. Как только Pfizer придет, многие родители, наверное, захотят поставить вакцину детям", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По словам акима, Алматы готовится к учебному году и к тому, что он будет проходить в офлайн-режиме.

Полтора года живем в режиме онлайн. Те проблемные вопросы, что были в четвертой четверти, решаются. Ничто не сравнится с тем, когда дети ходят в школу. Но все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будут некоторые ограничения в классах. Если кто-нибудь заболеет, всю школу уже закрывать не будут. Только один класс на две недели", - сказал Сагинтаев.

Аким подчеркнул, что "COVID-19 с нами навсегда".

И чтобы он превратился "сезонный грипп - поболели и вылечились", мы должны вакцинироваться. А если все будет двигаться, как сейчас, мы никогда не приступим к офлайн-обучению", - сказал Сагинтаев.

По состоянию на 23.59 13 июля в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 640.

С учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение Дельта-штамма КВИ) и охвата вакцинацией Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства