Минздрав обновил прогноз эпидситуации в стране

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - С учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение Дельта-штамма КВИ) и охвата вакцинацией Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на своей странице в Facebook рассказал о трех возможных сценариях развития ситуации.

Так при пессимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле - сентябре составит около 400 тысяч человек (в среднем за сутки выше 6 тысяч случаев на пике в августе).

По второму реалистичному сценарию, прогнозное число зарегистрированных случаев в июле - сентябре составит около 355 тысяч человек (в среднем за сутки выше 5,3 тысячи случаев на пике в августе).

При оптимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле - сентябре составит около 330 тысяч человек (в среднем за сутки выше около 5 тысяч случаев на пике в августе).

По состоянию на 23.59 13 июля в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК поручил усилить карантинные меры в четырех регионах.

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