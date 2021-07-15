Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 июля

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 13 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 1128;
в городе Алматы – 640;
в городе Шымкенте – 342;
в Акмолинской области – 148;
в Актюбинской области – 137;
в Алматинской области – 134;
в Атырауской области – 320;
в ВКО – 52;
в Жамбылской области – 58;
в ЗКО – 187;
в Карагандинской области – 589;
в Костанайской области – 98;
в Кызылординской области – 70;
в Мангистауской области – 180;
в Павлодарской области – 143;
в СКО – 73;
в Туркестанской области – 76.
В Казахстане за сутки 2960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 418 228 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 14 июля лечение от КВИ продолжают получать 45 282 человека (43 795 КВИ+ и 1487 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 14 698 пациентов:
- на амбулаторном уровне – 30 584 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 880 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 198 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 116 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 июля зарегистрировано 4769 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 июля от КВИ скончались 53 человека.
12 июля зафиксировано 167 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 76 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 58 086, летальных случаев – 1044, выздоровевших – 53 095.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне – Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области.
В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
На 13 июля в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 601 830 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 541 853 человек.
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