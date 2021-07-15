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Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 июля

14.07.2021 46468
Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 июля
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 13 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 1128;
 
в городе Алматы – 640;
 
в городе Шымкенте – 342;
 
в Акмолинской области – 148;
 
в Актюбинской области – 137;
 
в Алматинской области – 134;
 
в Атырауской области – 320;
 
в ВКО – 52;
 
в Жамбылской области – 58;
 
в ЗКО – 187;
 
в Карагандинской области – 589;
 
в Костанайской области – 98;
 
в Кызылординской области – 70;
 
в Мангистауской области – 180;
 
в Павлодарской области – 143;
 
в СКО – 73;
 
в Туркестанской области – 76.
 
В Казахстане за сутки 2960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 418 228 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 14 июля лечение от КВИ продолжают получать 45 282 человека (43 795 КВИ+ и 1487 КВИ-), из них:
 
- в стационарах находятся 14 698 пациентов:
 
- на амбулаторном уровне – 30 584 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 880 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 198 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 116 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 июля зарегистрировано 4769 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 июля от КВИ скончались 53 человека. 
 
12 июля зафиксировано 167 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 76 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 58 086, летальных случаев – 1044, выздоровевших – 53 095.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне – Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области.
 
В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
 
На 13 июля в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 601 830 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 541 853 человек.
 

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