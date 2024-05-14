Построенный в двух метрах от горной реки туалет возмутил алматинцев
Общественники также обратили внимание на огромную свалку строительного мусора возле базы МЧС в горах
Алматы. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Общественник Тимур Елеусизов опубликовал в соцсетях видео, на котором показал построенный в двух метрах от горной реки общественный туалет.
Видео опубликовал в Instagram общественник Тимур Елеусизов.
По его словам, туалет построили на базе МЧС. Общественник также обратил внимание на огромную свалку строительного мусора на этой территории.
Все это выглядит очень печально. Как мы будем развивать туризм?" - задается вопросом общественник.
Информацию прокомментировали в пресс-службе Иле-Алатауского национального парка.
Там сообщили, что на место выезжали специалисты санэпидслужбы, руководители "Казселезащиты", отдела окружающей среды и экологии Медеуского района и Медеуского филиала нацпарка.
Все замечания и неполадки устранены. Стекающая с гор вода перенаправлена в правую сторону, и место, где был туалет, полностью выровнено техникой ГУ "Казселезащиты". Мусор был вывезен до приезда комиссии", - сообщили в пресс-службе.
Также в нацпарке вынесли предупреждение в адрес ГУ "Казселезащита".
Отметим, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
По информации прокуратуры мегаполиса, в 2023 году выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Все эти объекты расположены в водоохранной полосе. Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват в водоохранной полосе - 15. По данным фактам заведены уголовные дела.
Напомним, во Франции компания Nestlé Waters уничтожила 2 млн бутылок минеральной воды Perrier из-за заражения скважины, в которой добывают воду, бактериями фекального происхождения. По данным компании, заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте.