Построенный в двух метрах от горной реки туалет возмутил алматинцев  

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Уральск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Вторая волна половодья в регионе продолжается, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.





Четыре крупных водохранилища ЗКО наполнены в среднем на 88,5%. Уровень реки Урал в городе Уральске составляет 828 см. За сутки он снизился на 10 см, отмечают специалисты.





В ведомстве также сообщили, что на 100% заполнены Астанинское и Селетинское водохранилища в Акмолинской области и два крупных водохранилища в СКО.





В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%, в Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.





При этом специалисты уточнили, что лишнюю воду из водохранилищ сбрасывают обратно в реки или каналы в безопасных объемах. Поэтому информация о 100-процентном наполнении водохранилищ не означает, что водохранилище больше не может принимать воду и имеется какой-либо риск подтопления. Собранная в водохранилищах вода используется в сельском хозяйстве и промышленности, а также для поддержания местных экосистем.



